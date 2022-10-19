施政報告｜醫療券加至$2500允夫婦共用　推先導計劃資助糖尿病人

【施政報告2022】特首李家超今（19日）發表任內第一份的施政報告，在醫療方面，繼承上一任政府大力推動本港的基層醫療發展，並推出「基層醫療健康藍圖」，當中包括長者醫療券計劃將加碼由現時每年2,000元的醫療券增至2,500元。另外，政府亦推出為期三年的「慢性疾病共同治理先導計劃」，如市民經地區康健中心確診高血壓或糖尿病，政府將會資助約一半檢查和治療費用。



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基層醫療健康藍圖籌劃5年終出爐

本港近年來大力推動基層醫療，並由2017年開始制訂「基層醫療健康藍圖」。相關藍圖在今日正式出爐，當中包括改善長者醫療券計劃，容許夫妻共用醫療券，並擴大適用範圍至「認可醫療專業註冊計劃」的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師，以及經專業評定並提供的醫療設備，例如助聽器等。

長者須用至少1000元醫療券於預防疾病等用途才獲加碼

另外，政府亦就醫療券推出為期三年的先導計劃，由現時每年2,000元的醫療券增至2,500元。不過，值得留意的是，長者須使用至少1,000元醫療券於預防疾病和管理健康等特定基層醫療用途後，增添的500元才會自動發放至其戶口作該等用途。

成立「基層醫療健康管理局」

隨著18間的地區康健站或中心陸續在今年成立，李家超亦宣布會成立「基層醫療健康管理局」，專責統籌管理公私營界別的基層醫療服務，制訂標準和設立質素保證機制。

▼地區康健中心▼



現時地區康健中心識別有高血壓或糖尿病高風險的市民後，會轉介市民到私營界別作進一步檢查，檢查費用會有資助。不過，如市民檢查後發現確診，其治療費用則要由自己一力承擔。

經地區康健中心識別高血壓或糖尿病市民 獲資助檢查和治療費用

有見及此，政府會在明年起推出為期三年的「慢性疾病共同治理先導計劃」，確診市民將獲安排家庭醫生及專職醫護團隊的治療服務，持續管理慢性病和預防併發症，而政府會資助約一半檢查和治療費用。另外，政府亦會成立策略採購統籌處，統籌透過私營醫療界別提供的基層醫療服務。

值得留意的是，相關措施在去年的施政報告亦有提出，並在深水埗地區康健中心率先試行。記者正向醫衞局查詢深水埗地區康健中心此計劃的成效，正等候回覆。

增強中醫藥角色 中醫藥門診名額加三分之一

除此之外，現時地區康健中心與長者健康中心角色略有重疊，李家超表示，重整地區醫療用地和設施，成立「醫療設施規劃和發展督導委員會」，推動相關發展和重建項目。政府亦會 加強地區康健中心的中醫藥服中務，未來也會增強中醫藥角色，增加政府資助中醫藥門診服務的名額三分之一，由每年600,000個至800,000個。

▼長者健康中心▼



近日衞生署的牙科門診大排長龍，惹去起市民關注。李家超表示，會檢討牙科服務，成立「牙科護理服務發展工作小組」檢視現行服務，並就加強服務範疇和模式向政府提供意見。另外，政府亦會善用跨專業醫療人員服務，包括修訂《輔助醫療業條例》容許物理治療師和職業治療師可於指定情況下，免轉介直接服務病人。