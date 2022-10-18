施政報告｜政府擬設基層醫療管理局　劏房長者冀免費全身檢查

獨居劏房70歲長者任清潔工的林遠嬌表示，由於全身各部位感到不適，她曾經用醫療券到私家醫院求診，惟檢查一次已花光一年2,000元的醫療券金額，加上之前存下的醫療券亦已用完，於是她「唔敢再去檢查」。



林遠嬌後來前往長者健康中心申請做檢查，惟她嘆「佢畀張紙我無寫明排幾耐，同我講就話排十零廿個月，後來講到如果有空位有人唔用就畀你囉，無講話等到幾時。」她希望政府能夠資助醫生到社區，免費為長者進行全身身體檢查，以及資助長者後續治療的使費，「希望幫多啲老人家」。



近年政府大力發展基層醫療，消息指政府擬按已完成制訂的基層醫療健康藍圖，增設「基層醫療管理局」，整合現時由醫管局、衛生署及私營醫療提供的地區醫療服務，但模式不會如醫管局直接提供服務，而是由政府撥款向非牟利機構及私家醫生與專職醫療機構「買服務」，提供基層醫療，以減輕公營醫療負擔，免醫管局在人口老化下爆煲。



清潔工婆婆一次私家醫院體檢花盡醫療券

獨居劏房70歲長者任清潔工的林遠嬌每日由早上7時開始工作，下午4時收工，「返工好辛苦，好多洗手間，地方又大要吸塵、洗廁所。」

她表示，不知從何時開始身體各部位經常感到不適，「頭唔舒服、耳仔又唔舒服、喉嚨又唔舒服......」她曾經用醫療券到私家醫院求診，惟檢查一次已花光一年2,000元的醫療券金額，「用醫療券檢查耳鼻喉專科，本來一年（醫療券）係2,000蚊嘛，一次收我2,500蚊，都超過......（之前存下來）醫療券用晒，所以咪唔敢再去檢查。」

合資格長者及每年醫療券金額。（醫療券網頁截圖）

劏房租金佔月薪四成 日常要節省金錢

林遠嬌任職清潔工的月薪僅10,442元，劏房租金已經要繳付4,300元，約佔四成，加上之前天氣炎熱的時候，開冷氣亦需290元。她直言自己要節省金錢，「無錢睇（醫生）啊，睇唔起！」因此就算之後身體有不適都是「唔敢睇」。

牙痛痛到日喊夜喊，好辛苦，唔敢睇醫生，無錢啊......手腳痛都唔敢睇啊......肌肉呢排好痛，買藥油攞嚟搽。 林遠嬌

到長者健康中心申請做檢查 預約紙無寫日期

林遠嬌表示，之前未有到公立醫院或社區康健中心求診，因為「唔識」。直到今年8月在香港社區組織協會的協助下，前往長者健康中心申請做檢查，惟她嘆「佢畀張紙我無寫明排幾耐，同我講就話排十零廿個月，後來講到如果有空位有人唔用就畀你囉，無講話等到幾時。咁我等咁耐，唔舒服，成日心煩咁，又要做嘢，又要煩住呢度。」

林遠嬌今年8月曾前往長者健康中心申請做檢查，惟不知要待何時才能做檢查。（資料圖片）

消息指，政府擬按已完成制訂的基層醫療健康藍圖，增設「基層醫療管理局」，整合現時由醫管局、衛生署及私營醫療提供的地區醫療服務。林遠嬌表示，希望政府資助醫生到社區，免費為長者進行腸胃、心臟、牙科等全身身體檢查，之後再由社工跟進後續的身體狀況，她直言最好「唔使排隊，叫我哋幾時嚟，我哋就幾時做檢查。」至於問及希望幾時提供一次檢查服務，她指「一年一次都好好啦，無講幾多次！」更希望政府能夠資助長者後續治療的使費。

另外，林遠嬌亦希望政府資助社福機構及地區康健中心，使其能夠提供服務予長者，讓長者們「安樂啲」。