施政報告｜基層批評簡約公屋「炒冷飯」　長者嘆醫療券加碼亦不足

【施政報告2022】特首李家超今（19日）發表任內第一份的施政報告，推出過千億元的措施，一群基層市民聚首觀看直播，慨嘆涉及基層的政策未必受惠，其中為疏導公屋輪候人龍的「簡約公屋」就被指「炒冷飯」，加上以家庭申請人為優先，佔輪候冊上四成的非長者單身人士難以受惠。至於醫療措施，對於年老多病的長者亦見幫助不大。



▼10月19日 施政報告提出將社會房屋轉為「簡約公屋」▼



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香港社區組織協會（社協）今早（19）聯同基層居民代表一起觀看施政報告的直播。報告中提到政府將推出全新「簡約公屋」，未來五年興建約30,000個單位，輪候公屋三年或以上的市民可申請「簡約公屋」，雖然會以家庭申請人優先，但仍會有1至2人單位提供；政府還對現時約六年的輪候公屋時間即時「封頂」，在四年內（即2026-27年度）降至約四年半。

輪候冊有四成非長者單身人士料難受惠簡約公屋

任職保安員的阿奇（38歲），與母親一同居住劏房，申請公屋約兩年，他直言「簡約公屋等於『社會房屋（共享計劃）』，就係炒冷飯！」他雖然認為「簡約公屋可以幫到手」，但指數目太少，作為非長者單身人士的阿奇擔心「唔知會唔會輪到我」。

任職保安員的阿奇（後排右二）直言，簡約公屋只是把社會房屋「炒冷飯」。（劉夢婷攝）

74歲吳伯正輪候公屋：希望自己能等到

吳伯今年74歲，早年在內地生活，12年前來港後便一直住唐樓劏房，形容住所「地方細，又冇窗」、「住喺七樓，要成日行樓梯」。他的兒子輪候公屋12年，4年前終於上樓，帶同媳婦與孫兒一同搬出去，留下吳伯與太太繼續申請公屋，已輪候兩年左右，對於推出簡約公屋，他坦言「希望自己能等到」。

此外，吳伯聽力嚴重退化，交談過程較吃力。由於年邁體弱，已無工作收入，與太太領取綜援等政府津貼度日，每月約有1.1萬元，扣除4500元的房租及逾7000元的生活費，已經所剩無幾。

社協批評房屋措施不夠全面

截至2022年6月底，本港公屋輪候冊累積 24.2萬宗申請，其中非長者單身佔整體申請約 41%。

社協副主任施麗珊表示，六年的公屋輪候時間只是平均數，不包括非長者單身人士。現有十萬名非長者單身人士在輪候公屋，等候時間更長，「有啲等佐七、八年、十幾年都冇，仲未計入啲未住夠七年嘅新移民。」她批評，「有四成（非長者單身人士）人都幫唔到，唔公平」。

▼10月19日 基層市民觀看施政報告直播▼



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梁伯：每年醫療券增加500蚊根本冇作用

施政報告中還提到，在醫療方面將長者醫療券計劃加碼，由現時每年2,000元的醫療券增至2,500元。前提是要將1，000元醫療券用於預防疾病和管理健康等特定基層醫療用途後，才會發放加碼的500元。

梁伯今年72歲，與家人同住，每月靠領取綜援度日，他全身有多處做過手術，且有長期病患，不時要看骨科、腦科及心臟科等醫生，行動十分遲緩。梁伯有腦退化迹象，醫生為防止他中風，開出一種減緩腦退化的藥物，一瓶149元，可食用一個月。

梁伯說，「我攞綜援一個月得幾千蚊咋，又冇咩積蓄」，感嘆看完醫生後綜援所剩無幾，私家醫生動輒數百元的門診費是「獅子大開口」。對於特首施政報告的醫療措施，他認為「幫唔到手，根本冇作用」。

▼施政報告就規劃醫療服務提出新政策▼



▼10月19日 施政報告2022年重點▼

