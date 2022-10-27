黎智英案︱華府斥控罪偽造：國安法損人權承諾　港府反批小人之心

壹傳媒涉違反科技園租契案，創辦人黎智英被指隱瞞旗下「力高顧問」租用壹傳媒在將軍澳工業邨處所，被裁定兩項欺詐罪成。美國國務院譴責判決，形容控罪屬「偽造（spurious）」，又指雖然案件不涉《港區國安法》，但卻按照該法的嚴格程序處理，違反《中英聯合聲明》就維護香港高度自治及捍衛人權自由的承諾，警告將損害香港金融中心的聲譽。

港府強烈反對，認為指控背離事實，污衊及抹黑《港區國安法》，純為政治目的。發言人指，華府「以為把謊言重複一百次就會變成事實，只反映其用心不良、小人之心」。



華府批《國安法》損害香港金融中心聲譽

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price），指美方高度關注《港區國安法》系統性破壞香港自治權，令人權及基本自由惡化，曾經充滿活力及獨立的香港媒體生態已經消失，而扼殺新聞自由和限制資訊流通將破壞香港民主制度。

港府發聲明指一直根據證據、嚴格依法採取執法行動，與涉案者的政治立場、背景或職業無關，而司法機關亦獨立行使審判權，所有面對刑事指控的人都享有公平審訊權利。聲明指，國際公認言論和新聞自由都不是絕對，「自稱從事新聞工作的人與其他人一樣都有責任遵守所有法律」，批評外國政客的偏頗言論刻意無視裁決理據，是唯我獨尊和目無法紀，顯得無知、懦弱及不公義。

發言人指，自從《港區國安法》實施以來，美國不斷詆毀及肆意攻擊，「專橫跋扈表露無遺」。不過，香港擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是無可取代的。