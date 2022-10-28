為高官講解二十大精神　李家超：施政依從總書記「四必須四希望」

公務員事務局今日（28日）舉辦「中共二十大」精神座談會，由特首李家超主講香港的定位及角色。李家超希望特區官員及公務員深入認識二十大精神：「繼續以總書記對香港提出的『四個必須』和『四點希望』作為施政藍圖，以自身所長，貢獻國家和香港。」



正確了解二十大精神 有助一國兩制行穩致遠

李家超指，習近平強調「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，二十大對未來五年的發展制定行動綱領，從戰略全域上對國家事業作出規劃和部署，具有深遠的現實意義、及里程碑的歷史意義。二十大報告亦系統闡述「一國兩制」新理念、新思想及新戰略，提到支持香港發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，以及發揮優勢和特點，更好融入國家發展大局，是推動香港「由亂到治」走向「由治及興」的重要行動指南。

他指，正確了解二十大精神有助更了解國策，亦有助「一國兩制」行穩致遠，令香港更好地發揮自身優勢和特點。公務員事務局局長楊何蓓茵則表示，特區在國家的定位是基於特區的優勢，應更好融入國家發展大局，寄語部門首長鼓勵同事多認識國家。

座談會有超過130人出席，包括司局長等主要官員、行政會議成員、常任秘書長及部門首長。