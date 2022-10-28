外交公署向領事介紹二十大　籲了解中共理念：做一國兩制支持者

外交部駐港公署今日（28日）舉辦中共二十大精神宣介會，特派員劉光源向外國駐港領團、名譽領事、國際組織、外國商會及媒體等逾百名代表介紹大會的歷史性意義、二十大報告的主要精神，以至涉及「一國兩制」的內容。



劉光源指，二十大報告闡述堅持和完善「一國兩制」的新理念、新思想、新戰略，為香港朝著正確方向前進點亮「引航燈」，為香港實現良政善治提供「金鑰匙」，將引領「一國兩制」偉大實踐進入新時代，期望外國在港人士客觀和全面地了解中國未來發展方向和「一國兩制」方針，對香港發展保持堅定信心。



劉光源介紹，過去十年中國共產黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，以及國家主席習近平提出的一系列治國理政新理念、新思想、新戰略，以科學回答中國之問、世界之問、人民之問、時代之問，展現了大黨大國領袖的政治魄力、高超智慧、使命擔當及人民情懷。他説二十大成功召開，是以百年大黨的清醒和堅定向世界展現自立自信，以中國式現代化為人類實現現代化提供新選擇，以高質量發展為世界創造更多機遇，以全人類共同價值促進世界和平與發展。

劉光源介紹了報告中涉及「一國兩制」的內容，指中共強調必須長期堅持「一國兩制」，將全面準確及堅定不移貫徹「一國兩制」方針寫入黨章，彰顯了中共的堅定決心和信心。他強調，祖國永遠是香港最堅強後盾，「背靠祖國、聯通世界」是香港得天獨厚的優勢，特首政府將善用「一國」之利和「兩制」之便，帶領社會譜寫良政善治新篇章，不斷實現新發展及新飛躍。

劉光源希望外國在港人士客觀和全面了解中共的執政理念，以及中國的未來發展方向，更好抓住中國全面建設社會主義國家，全面推進中華民族偉大復興帶來的歷史機遇，同時更全面準確理解「一國兩制」方針，對香港發展持堅定信心，做「一國兩制」事業的支持者、香港繁榮穩定的促進者、中國和香港真實故事的講述者。