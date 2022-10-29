新青聯「二十大」交流會　譚鎮國：須解深層次矛盾、深化自身優勢

中共「二十大」閉幕後，本港政界、社團陸續舉辦「學習班」。新界青年聯會和青研香港，今日（29日）舉辦「二十大與施政報告」青年學習交流會，邀請到商務及經濟發展局副局長陳百里，全國政協委員、新界社團聯會會長梁志祥，全國人大代表陳曉峰，全國政協委員、立法會議員吳傑莊，立法會議員、全國港澳研究會理事周文港、民建聯立法會議員周浩鼎擔任主講嘉賓，逾100青年出席。



新界青年聯會主席譚鎮國致辭時表示，「二十大」報告報告總結了過去十年黨和國家事業取得的各項標誌性成就，為國家未來發展指明方向，當中還多次提及了「一國兩制」和港澳工作。譚鎮國說，未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，亦是香港走向由治及興新階段、實現新飛躍的重要時期，香港如何解決好深層次問題、深化自身優勢、提高競爭力，是特區政府和各界工作的重點課題。

青研香港召集人陳志豪致辭時表示，中共「二十大」是黨和國家的重要政治會議，「二十大」報告是黨和國家的重要政治文件，具體講述了執政黨過去一段時期的發展成果，強調中共最新、最重要的執政理念，宣告執政黨未來的中心工作，是認識黨和國家發展的重要論述資料，任何關注黨和國家發展的市民也必須認真關注和學習。

陳百里指，是次《施政報告》根據「十四五」規劃、二十大報告及習近平主席「七一」重要講話為指導思想，是具備「破格」思維的。包括成立「引進重點企業辦公室」、「引進重點企業資訊業委員會」、「招商引才專組」等，以科技作為第一生產力，積極出擊主動吸引人才。他強調，香港近期已正式提出申請加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），特區政府將更積極與世界各國溝通，爭取早日加入。

梁志祥說，中國共產黨第二十次全國代表大會是指名國家未來發展藍圖的會議，具備重大歷史意義，並取得「兩個確立」，進一步提高國家凝聚力。他認為，青年興則國家興，粵港澳大灣區、「一帶一路」等國策為香港青年提供巨大機遇。青年應紮實學習，理論實踐相結合，進一步武裝自己的實力，提高機遇的把握能力。

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周文港指，香港在中央的全力支持下，迎來了「由亂到治」到「由治及興的新階段，各界須深刻領悟二十大精神，全面準確推進「一國兩制」實踐，堅持「一國兩制」、「港人治港」高度自治的方針，確保香港保持繁榮穩定，攜手奮進新征程。

陳曉峰稱，二十大多次提及中國式現代化，本質是堅持中國共產黨領導和中國特色社會主義，實現高質量發展，推動構建人類命運共同體，最終創造人類文明新形態。

吳傑莊表示，中國作為14億的人口大國，現代化可謂保障人民幸福安康的關鍵，其重要性已經在現代化、科技化的抗疫工作中得到充分展示。其次，中央亦提出和平現代化，倡議多邊主義，尋求和世界各地和平發展，但也絕對不畏懼霸權主義。他強調，中央多次重申全面堅定貫徹落實「一國兩制」，為社會服下定心丸。香港青年只要相信黨的領導，豐富自身實力，未來定會有更大的發展舞台。

周浩鼎則指出，二十大報告對中國式現代化的着墨，基於自身國情的中國特色，歸類為五個重點理解：人口規模巨大的現代化；全體人民共同富裕的現代化；物質文明和精神文明相協調的現代化；人與自然和諧共生的現代化；走和平發展道路的現代化。周浩鼎特別提出二十大對共同富裕的理念，並不是搞整齊劃一的平均主義，相反非常鼓勵多勞多得，鼓勵人們勤奮上進。人與人之間的收入有差異，有一定程度存在，因為這也是多勞多得的成果。而共同富裕是把經濟餅做大，透過再分配，同時收窄貧富差距，避免貧富懸殊，也避免寡頭壟斷，讓民眾也能享受經濟發展成果。

周浩鼎亦分享《施政報告》的意見，感謝李家超行政長官在施政報告中，回應他的再工業化建議，例如放寬對內地及海外先進製造業人才的引進措施等。《施政報告》大篇幅政策支援創科及先進工業發展，周浩鼎寄語香港青年，未來在先進工業一定能有所發展，青年將有更多經濟出路。

現場有青年提問，對香港留不住內地人才有何看法。陳百里表示，在內地來港求學的青年，大部份都未選擇留港工作發展，於此特區政府會持續與企業、中央溝通，對內地港漂提供更多便利措施。其次，特區政府將朝著「十四五」規劃中給予香港的八大明確定位發力，相信未來青年在港會有更多機遇。