韓國球星孫興慜發文悼梨泰院人踩人 贏波後貼黑白照：心碎了
撰文：高詩琦
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韓國梨泰院周六（29日）一個萬聖節派對發生「人踩人」意外，死亡人數增至最少151人、另最少82人受傷，韓國總統尹錫悅宣布全國哀悼。
韓國球星孫興慜同晚雖然助熱刺在英超獲勝，但他亦無心情慶祝，並發文致哀。
熱刺周六晚在英超作客般尼茅夫，在落後兩球下連入3球以3：2反勝，驚險地取得重要3分，但孫興慜賽後僅在Instagram貼出一張自己比賽背影的黑白照，平日在談熱刺時多以英語發文的他，今次甫開首便以韓語寫道：「我獲悉了這起意外。希望不會再有更多傷亡了，我向意外的受害者致以最深切的慰問。」
孫興慜再以英語寫道：「熱刺球迷們，謝謝你們今天推動我們，我們能贏是因為有你們。最重要的是，我全副精神與韓國的人們同在。看過新聞後，我心碎了……希望你們知道，我現在只想着你們，並全力支持你們。」熱刺官方亦以一個藍色心形表情符號回覆，以表心意。
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