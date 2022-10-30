政壇諸事町︱楊潤雄體驗殘疾運動　冀先導計劃助就業、學習

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（30日）出席「香港殘奧日2022」開幕典禮，他更即場體驗殘疾運動乒乓波及硬地滾球：「（我）也試玩一些運動項目，體會一下這些運動的玩法。」



另外，他提到政府近年持續加強對殘疾運動員的支援，新一份《施政報告》中，更宣布推行為期五年的「殘疾運動員就業及教育先導計劃」，期望可透過計劃讓殘疾運動員更全心全意投入訓練和比賽。



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楊潤雄致辭時表示，希望活動可透過各項殘疾運動示範、展覽、體驗和運動員分享座談會，喚起社會大眾對殘疾人運動的關注、支持和認同：「鼓勵殘疾人士參與體育活動，感受運動帶來的樂趣，體現傷健共融的精神。」

他又指，政府於2019年時，已將全職運動員制度和「精英資助制度先導計劃」的資助恆常化；2022至2023年，提高了殘疾運動員的直接財政資助。而新一份《施政報告》中，宣布推行為期五年的「殘疾運動員就業及教育先導計劃」，為殘疾運動員在就業、教育及生活技能數個方面提供支援，以及提供實習機會。

他期望新計劃可以讓殘疾運動員全心全意投入訓練和比賽，專注於追尋在運動方面的夢想。