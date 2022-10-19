施政報告｜港協暨奧委會表示歡迎　一項措施為殘疾運動員注強心針

行政長官李家超今日（19日）公布《施政報告》，提到推廣近年受青年人歡迎的的城市運動項目，包括三人籃球、運動攀登及滑板。香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）會長霍震霆表示歡迎，可以鼓勵年輕人勇於嘗試和追夢。



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10月19日，李家超宣讀《施政報告》完畢，離開會議廳。（夏家朗攝）

霍震霆表示：「城市運動結合流行文化和體育元素，為社區注入了一股嶄新的活力，相關措施除提升年青人對體育運動的熱情，也鼓勵他們勇於嘗試和追夢，可說是別具意義。」

港協暨奧委會回應《施政報告》，表示將全面配合特區政府的體育政策，推動體育專業化和產業化。隨疫情減退加上啟德體育園明年落成，霍震霆期望香港可舉辦更多國際級體育盛事，為有志從事運動行業的人士提供發展機會。

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霍震霆表示：「香港運動員近年在本地和國際體壇屢創佳績，成就絕非偶然。他們艱苦訓練背後，專業的體育人才、培訓設施、相關的資源和政策配套，都是決勝關鍵。《施政報告》提出宏觀的政策，為現役和退役運動員提供更多支援，有利香港體育界持續發展，有助建立社會復常的正能量，恢復盛事之都的活力，期望我們繼續加強大灣區的體育交流合作，提升全民體育，推動體育文化產業。」

《施政報告》的體育政策提到，政府會推行5年的「殘疾運動員就業及教育先導計劃」，裝備他們退役後的發展。香港殘疾人奧委會表示，該計劃將為每位殘疾運動員注入強心針，使他們可以集中精神投身全職訓練和參與比賽，更為他們創造有利的社會環境，協助退役後受僱於社會各機構，促進傷健共融。