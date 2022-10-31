政壇諸事町︱梁熙憂部門互相射波　麥美娟：明白議員有慘痛經驗

立法會研究制訂長遠青年政策和發展藍圖小組委員會今日（31日）召開會議，討論施政報告青年政策。席間民建聯議員梁熙問及青年政策散落多個部門中，會否難以協調。曾任立法會議員9年的民政及青年事務局局長麥美娟回應時苦笑指，明白議員有類似的慘痛經驗，未知是否意有所指？



梁熙提到，政府提出《青年發展藍圖》的理念固然是好，但擔心負責協調的民青局與其他局平起平坐，最後會「叫唔郁其他局」，減低政策效用。麥美娟回應時提到，這確實是不少社會人士的疑問，但強調現屆政府十分重視青年工作，是政府各局的共同目標甚至國策，亦完善了上層指導統籌，執行上有信心做到。

她又指各局之間不存在「指另一個局做嘢」的問題，政府重視團隊精神，如涉跨局協作會交由政務司司長指導，笑指：「我哋係一個政府，唔存在一個局嗌唔掂其他局嗰種情況，明白議員可能曾經有啲慘痛嘅經驗。」

廖長江：畀人當波咁踢相信記憶猶新 麥幽默回應

此時委員會主席廖長江亦加入戰團，笑指麥美娟過往曾當議員：「畀人當波咁踢嚟踢去，相信你都記憶猶新。過去當議員都一段時間，見到政府團隊入面同床異夢嘅情況非常之多。」他指現時新政府上任有新氣象，個人感到安慰。麥美娟回應時也笑指：「主席可以放心，雖然我哋喺度踢緊波，但個目標係一致嘅，就係將個波射入龍門。」