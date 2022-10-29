鄧家彪任友師　學員有得揀？黃傑龍請食燒肉火鍋︱政壇諸事町

協助初中生擺脫跨代貧窮的「共創明『Teen』計劃」，今日（29日）舉行啟動禮，2,800名學員各被配對一名友師，工聯會立法會議員鄧家彪是其中之一。他今日初見學員，已經計劃好之後帶他參觀立法會，互相了解後，再視乎同學仔的興趣安排活動。

不過星級導師眾多，有港大教育學院副院長盧婉怡、以及乒乓球粵運選手杜凱琹等，學員怎樣揀中他呢？鄧家彪則指，學員報名時要填個人喜好，再由主辦方盡量根據喜好配對友師，例如志願是老師的學員，都會盡量獲配教育界的友師。



鄧家彪指，據了解沒有政黨參與，自己都是透過智庫「治港新政」加入做友師，希望藉親身參加了解社會貧窮情況。他稱學員一直有上欖球班，因為教練、同學來自五湖四海，家長希望他多練習英語，自己接下來要為學員安排5場體驗活動，希望從中幫助學員發掘不同興趣。 他稱整個計劃有大約12場活動，涵蓋生涯規劃、理財規劃及能力提升的工作坊，友師至少要陪同學員出席一場，另外還有團體活動。

優質旅遊服務協會主席黃傑龍無「落場」，但旗下飲食集團都有11個同事做友師，他則說希望盡量協助住劏房的下一代，笑聲「公司可以提供到的活動最明顯當然係畀基層同學食吓燒肉同埋火鍋」，到時同學仔還可以參觀餐廳運作，希望他們「食得開心之餘學到嘢」。