中聯辦盧新寧：香港應建立與「一國兩制」相適應教育體系
撰文：文維廣
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中聯辦副主任盧新寧出席活動時，表示中共二十報告強調落實「愛國者治港」原則、增強愛國精神、更好融入國家發展大局。而這一切都離不開辦好教育，教育對增強香港青年的國家意識和愛國精神、推動「一國兩制」實踐行穩致遠具基礎性意義，認為香港未來會「守一國之正，創兩制之新」，逐步建立和完善與「一國兩制」相適應的教育體系。
盧新寧指，中共二十大關於港澳的論述在歷次黨代表大會報告中字數最多、分量最重，充分體現了中央對「一國兩制」的重視和對港澳工作規律的深刻把握，為香港「由治及興」提供了新機遇。不過，香港因種種原因形成了獨特的教育體系、管治架構及法律制度，致使部分青少年學生缺乏國家觀念，缺少國民身份認同。
她指特首李家超在首份《施政報告》提出進一步強化國民教育，希望過去一直散播愛國火種的傳統愛國學校，繼續做愛國主義教育表率，也希望教育工作者弘揚以愛國愛港為核心、同「一國兩制」相適應的主流價值觀，打造高質量教育。
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