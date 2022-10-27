搶人才︱陳智思稱防疫成樽頸　制衡制度值得自豪：人才幾難都想來

行政會議前召集人陳智思今日（27日）出席「團結香港基金」論壇，他致辭時表示在社會運動及疫情挑戰下，香港正處於「樽頸位」，不過他強調香港具備原生優勢，建議港府採取更進取的「搶人才」措施。他亦提醒社會要反思現行的教育制度是否貼合現今發展。

陳智思提到要向世界傳遞「香港訊息」，縱使外界有不少人認為「香港沒有民主」，但香港擁有值得港人自豪的優越制衡制度（check and balance）。不過，與此同時令引進人才面對眾多「官僚」障礙，例如要證明脗合一系列要求，手續繁複，所以外國人才提到香港都慨嘆「好難」。他說隨著「搶人才」措施出台，相信障礙都會成為「過去」，今日門檻降低、手續簡化，希望可以展示香港歡迎人才的態度。



陳智思指香港的制衡制度，過去令很多事情未能如願快速推展，但制度的優點卻值得港人自豪。他舉例在吸引人才方面，因為要平衡本地人利益，整個行政程序都很謹慎繁複，但他強調不應歸咎制度，因為香港吸引力並無因而受損，「人才都係幾困難都想嚟」。

盼降門檻、簡化手續展示歡迎人才態度

他指，香港2019年時經歷社會運動，後來緊接面對疫情挑戰，一系列防疫措施不利吸引外來人才，但他強調香港稅率低、行簡單稅制及自由經濟等，認為香港具備很多優勢、機遇處處。他又指，全球各地正在爭奪人才，提醒港府不能落後，要更加進取、積極地建立人才庫。團結香港基金總裁鄭李錦芬指，全球轉變大，認為香港不只需要吸引人才，更要令人才留港，「視港為家」，因此她樂見新一份《施政報告》的政策較以往更主動，為人才創造更優質居住環境。

提到本地人才培養，陳智思認為，香港的教育制度主要為考試導向，過去十年，社會一直宣傳「考大學，搵好工」的理念，但忽略針對學生的職業技能培訓，以致有不少僱主較難聘請有相應工作技術的員工。