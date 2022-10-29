李家超稱人才外搶內育　本地人才著重國教：老師須教如何做中國人

《施政報告》被指聚焦「搶人才」、而少有本地人才措施。特首李家超今日（29日）出席活動時主動表示要「講多啲」，指這方面措施是「育人才」，要為孩子成長成才創造機會，培育青年成為愛國愛港、具備世界視野的新一代。他表示，教師有責任教學生如何做中國人，幫助他們建立正確價值觀，以及培育他們的國民意識、民族自豪感及主人翁意識。



李家超稱，國民教育是價值觀教育重要一環，也是學校的重要學習宗旨，內容涵蓋課程不同範疇，包括促進學生認識國家的歷史、文化和國情、《憲法》和《基本法》教育、國旗、國徽、國歌及國家安全教育等。他指國教必須植根學校，學校會持續檢視小學及初中課程，增潤國史、國家地理等學習元素。官校則率先於今個學年推出「心繫家國」聯校活動系列，加深學生對中華文化、國家發展和成就的認識。

所有公帑資助學校，每年都會為家長舉辦與國教有關的活動。而今個學年起，公營學校的新聘教師必須在《基本法》測試取得及格成績，方可獲考慮聘用；下學年要求將擴展至直資學校及幼稚園，測試內容涵蓋《基本法》及《港區國安法》。政府也會推出專業操守指引，要求公帑資助學校新入職教師和公營學校擬晉升教師參加內地學習團。