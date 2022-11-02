政府牙醫空缺率達15%　盧寵茂：引入外地牙醫擬明年提交立法會

香港公營牙科服務資源緊絀，醫務衞生局長盧寵茂今日（2日）在立法會回應質詢時表示，現時政府牙醫有近50個空缺。政府會探討開闢新途徑引入合資格非本地培訓牙醫，制訂內容後會諮詢持分者，爭取明年提交立法建議。



政府牙醫編制317人 有近50個空缺

盧寵茂表示，明白公眾對牙醫服務的需求，目前主要由私營及非政府機構包辦，政府牙科診所目前只限提供緊急服務，使用時段目前已達100%，無法額外劃出時間增加街症服務，而政府內三百多個牙醫編制中，現時有近50個空缺，當局正着手招聘和保留人手。

盧續稱，預計未來5年有400個牙科畢業生成為註冊牙醫。香港牙醫管理委員會在2015年開始，將非本地培訓牙醫的許可試由每年1次增加至2次，讓香港牙醫人才更加多元，並優化安排。他指正如《施政報告》所說，政府會開闢新途徑引入合資格的非本地培訓牙醫，亦會着手擬定有關政策的具體內容，諮詢持份者。

將開闢新途徑引入海外牙醫

民建聯葛珮帆指，有市民「牙痛到食唔到，瞓唔到」，感到十分心痛，希望盡快引入更多非本地培訓牙醫。她建議使用公私營合作模式，採購私營牙科服務予有需的人士，包括基層長者。盧寵茂指，現有醫療券等資助計劃，已經可協助有需要的長者享用牙醫服務，進一步的公私營合作，須待牙科護理服務發展工作小組和相關業界討論。