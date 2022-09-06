牙醫荒｜免通宵排隊新安排好過冇　議員倡設牙科車　推牙科醫療券

衞生署昨日（5日）起於四間牙科診所推行「初步登記」安排，合資格市民可於診所提供服務當日午夜12時起初步登記，早上才須於原定派籌時間返回診所正式取籌和正式登記，免通宵排隊。



醫療衞生界立法會議員林哲玄今（6日）形容新措施「好過無」，長者始終要再赴一次牙科診所不理想，認為可考慮改為電話或網上預約。他又建議政府為有需要市民在私人市場購買服務，如推出牙科醫療券等。另一議員梁文廣則歡迎新措施，認為現時牙科名額不足，建議撥款予非政府機構設立流動牙科車等。



衞生署將下周一（5日）起，將於堅尼地城、荃灣、屯門仁愛、元朗，合共4間牙科診所推行「初步登記」安排（資料圖片）

林哲玄今日在港台節目表示，新措施令長者要再赴一次牙科診所，做法不理想。他認為問題反映公共牙科醫療零碎，資源亦十分缺乏：「係政府過去10幾年無重視公共牙科嘅後果，做番一定要投入多啲資源。」他又指，關愛基金等僅涵蓋牙齒問題，強調要重視預防性治療，建議政府為有需要市民在私人市場購買服務，如推出牙科醫療券等。

「初步登記」安排將於9月15日擴展至九龍城牙科診所。（資料圖片）

梁文廣在同一節目中指，歡迎新措施，不過認為或只是將排隊時候提早至傍晚，要求政府繼續完善及增加牙科街症診所名額，如提供更多方法予市民預先登記。被問到登記時間是否可由凌晨12時提早至晚上？他指因不時長者或擔任清潔等工作，晚上7至8時才下班：「太早反而排不到服務。」

梁文廣又強調，排隊情況的主因是名額不足：「有非政府團體提供口腔治療，得五個位但有成10多個婆婆排隊。」他表示，當局曾回覆他稱公立醫療系統未能吸納更多牙醫，故無法擴展公共牙科服務。他直言對當局說法感失望，建議撥款予非政府機構設立流動牙科車，亦要考慮提升牙醫在公共醫療的待遇。