強積金｜打工仔人均蝕5.6萬元　孫玉菡：無意設保證回報基金

工聯會立法會議員黃國今日（2日）向勞工及福利局局長孫玉菡提出書面質詢，問到當局會否考慮調整強積金機制，以增加其抗衡市場波動的能力。孫玉菡坦言，由於強積金由私營管理，加上現時有眾多投資選項，因此當局現時未有計劃成立保證回報或與通脹掛鈎的強積金基金。



孫玉菡以2008年金融風暴為例，安撫強積金計劃成員：「2008年的強積金淨回報率錄得負30.2%，但2009年的淨回報率已大幅增至26.6%，2010年亦錄得7.8%的淨回報率。」呼籲成員毋須過份擔憂市場短期波幅或個別年度的投資表現。



孫玉菡坦言，無意成立保證回報或與通脹掛鈎的強積金基金。（夏家朗攝）

強積金研究機構「積金評級」 早前發表以「港股跌至13年新低，影響不容忽視」為題的調查報告，當中顯示今年首9個月，每名強積金計劃供款人平均賬面虧損超過5.6萬元。

強調強積金多元化 除股票亦可買債券

孫玉菡以書面回覆黃國質詢，表示強積金制度現時提供超過400多個投資基金選項，例如股票、債券、混合資產等。他指，當局為強積金投資更多元化，並讓計劃成員有更多回報較穩定的投資選擇，政府亦允許市民投資由中央人民政府、其中央銀行及內地三間政策性銀行發行或無條件擔保的債券等措施。

他強調，自2007年起，每個強積金計劃亦須提供一個作環球分散投資、隨年齡增長自動調低投資風險，以及設收費上限的「預設投資策略」，適合長期退休儲蓄投資，該基金表現亦超越通脹率， 因此現時無意成立保證回報或與通脹掛鈎的強積金基金。

拒「代非就業家人供強積金」建議

而強積金供款的入息水平自2014年，調整至最低每月7,100元，及最高每月3萬元後，已有8年未有調整。孫玉菡被問到會否考慮按機制適時調整有關的入息水平，以加強供款人的退休保障，他表示，積金局已檢討2018年至2022年的數據，承諾政府會審慎研究及評估相關因素，包括第五波疫情對市民及中小企造成的影響。

至於當局會否考慮擴大強積金退休保障的覆蓋面，容許市民為全職照顧家庭的伴侶代供強積金，並允許負責供款的伴侶就相關款額申請扣稅，孫玉菡直言：「非就業人口並非在強積金制度涵蓋範圍之內」，反而舉出「香港年金計劃」，指可助退休人士將儲蓄轉化成終身、固定及保證的收入，協助他們更好地計劃退休生活。

孫玉菡亦透露，正全力構建「積金易」平台，目標是讓平台於2025年全面運作，屆時將會落實因低收入而獲豁免強積金供款的僱員和自僱人士，代供強積金的建議。