類鼻疽｜配水庫泥土陽性　專家憂經通風口污染食水：應實時檢測

深水埗爆發類鼻疽感染，當區不同配水庫的32個泥土樣本呈陽性，至於食水樣本全部陰性。香港水務安全學會會長陳漢輝表示，本港供水系統密封，但一般配水庫頂部會有植被，不排除類鼻疽經通風口吹入配水庫內。不過他稱濾水廠會為食水加入氯，理論上可殺滅類鼻疽及其他細菌。



若發現植被屬溫床 可以清除

陳漢輝稱，自疫情爆發後，食水氯含量要求已由1ppm增加至1.2ppm，理論上可殺滅類鼻疽及其他細菌，因此食水樣本無發現類鼻疽菌屬正常。他說，氣溫上升有機會導致食水氯含量下降，建議當局加強檢測配水庫的氯含量，例如安裝檢測儀器，實時檢測氯含量，若氯含量跌至低水平，可以適時加氯。

他指出，若發現植被是類鼻疽菌的溫床，可以清除植被，以其他工程設計代替其隔熱功能，例如設置雙層通風屋頂。他不建議以熟石灰在配水庫附近殺菌，擔心熟石灰會經過通風口吹入配水庫。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，政府未能交代感染源頭和傳播途徑，無法釋除公眾疑慮。而深水埗有配水庫位於熱門晨運地點嘉頓山及主教山，不少市民都會到該處晨運，促請政府在有關區域豎立告示牌，他建議政府為區內長者等高危群組進行驗血檢測，並加強宣傳，包括流動宣傳車及設立電話熱線。