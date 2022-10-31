類鼻疽｜林緯遜︰4000宗僅1宗嚴重個案　細菌數量為致病因素之一

衞生防護中心上周六（29日）公布，追查地盤26名有慢性疾病工作人員情況，為其進行類鼻疽血清測試，結果顯示其中10人對類鼻疽病菌抗體呈陽性反應，涉及8男2女，年齡介乎39至66歲。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（31日）表示，該病菌潛伏期時間可達數個月，極端個案甚至長達數年，認為需觀察一段時間。

他又指，接觸細菌的數量、感染途徑，均影響是否致病，臨床病徵亦有所不同。



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極端個案潛伏期長達數年

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜在港台節目《千禧時代》表示，類鼻疽存活在環境中，主要透過人與環境接觸後，導致高危群組染病，潛伏期時間大部份為1至21日，亦可達數個月，極端個案甚至長達數年，因此認為該10名地盤工人，需要觀察一段時間，相信地盤泥土受污染的機會頗大。

他又強調，接觸細菌不一定發病，更有研究表明，每約4,000宗個案，才有1宗出現嚴重情況，年輕人包括小童或無長期病患人士，接觸後未必會發病，惟身體欠佳則有機會引發嚴重疾病。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜。（資料圖片）

相信有一定數量患者感染後並無徵狀

至於該10名地盤人士，雖然患有慢性疾病，但並無引發嚴重感染。林緯遜解釋，除了身體狀況外，其他因素例如接觸細菌的數量、感染途徑均有影響，例如經皮膚感染、飲用受污染水源，或將病菌吸入肺部，均影響是否致病，亦導致臨床病徵有所不同。

他續指，類鼻疽通常發生在發展中國家，或發達國家的郊區，因此並無正式研究無徵狀感染，但他相信有一定數量患者感染後並無徵狀。

有指地盤工人以地下水嗽口。他強調行為絕對高危，因類鼻疽喜愛泥土內存活，一般在地下30至60厘米活躍，若泥土具備適當條件，例如酸鹼度、濕度及溫度合適便可活躍，當暴風雨過後，表面泥土被沖洗，則更容易接觸到病菌，呼籲工人避免以地下水洗臉及刷牙。

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