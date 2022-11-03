類鼻疽｜深水埗配水庫4個陽性泥土樣本基因與病人極似　源頭待查

深水埗區爆發源明未明類鼻疽感染，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（3日）聯同政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，交代最新調查進展。



歐家榮表示，本港今年至今累計有34宗類鼻疽個案，25宗於今年8月後出現，居於深水埗患者佔當中20宗，而當局於深水埗區深入抽取合共 471個環境樣本，共發現38個樣本呈陽性，兩個與患者居所食水相關、32個配水庫泥土樣本陽性。經細菌培植及全基因分析，發現其中4個配水庫泥土樣本，與病人基因非常相似，當局認為兩者有關聯，但暫未能確認感染及傳播途徑。



袁國勇強調，雖然泥土樣本陽性，但未知如何感染病人，經水源只是可能途徑之一，目前無法確定，又指所有食水樣本均未能培育出類鼻疽伯克氏菌，重申本港食水十分安全。他表示，全球暖化為類鼻疽伯克氏菌生長帶來有利條件，相信是今年大爆發其中一個因素。他呼籲市民不要飲用未經煮沸的水，深水埗區居民如出現發燒等情況應向醫生表述。



▼11月3日 衞生防護中心匯報深水埗區類鼻疽感染個案最新調查進展▼



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深水埗區早前爆發類鼻疽感染，袁國勇上月底聯同衞生防護中心及水務署人員，前往蝴蝶谷配水庫視察食水衛生情況，他事後會見傳媒時指，滿意濾水廠消毒程序，建議水務署增加食水氯含量，並於出水口增加紫外光消毒。

32個泥土樣本呈陽性 其中4個全基因排序與病人高度相似

歐家榮今指，現時6名病人仍留醫。今年8月後感染的個案中則合共8人離世，其中6人居於深水埗，而當局正進行修例，擬將類鼻疽列為須呈報傳染病，適時會再公布。

他透露，當局在深水埗區五個配水庫抽取的環境樣本中，有32個泥土樣本呈陽性，當中6個樣本完成細菌培植，4個樣本的全基因分析與深水埗區部份病人相似。

港大微生物學系講座教授袁國勇在11月3日記者會強調，從來沒有在香港食水樣本發現類鼻疽伯克氏菌。（張浩維攝）

目前無法得知土傳播途徑 袁國勇：不排除任何可能性

袁國勇解釋，經種菌後，配水庫泥土樣本與病人基因高度同源，但他強調，經檢視後證實本港食水標準高，亦從無在食水發現類鼻疽細菌，水務署亦已按早前建議，增加游離餘氯含量及研究於配水庫出口增紫外光消毒，以減低風險。他續說，現階段無法得知配水庫泥土傳播途徑，但不排除任何可能性。

人口老化及全球暖化為高危因素 袁國勇稱須接受類鼻疽屬風土病

袁國勇指，類鼻疽個案每年錄得約10多宗，市民要接受其屬於風土病，只要其非同源，毋用太擔心。他又提到，受全球暖化影響，致泥土細菌量增加，人口老化亦是另一爆發高危因素。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮11月3日表示，從深水埗區五個配水庫抽取的環境樣本中，有32個泥土樣本呈陽性。（張浩維攝）

▼10月25日 袁國勇及歐家榮視察蝴蝶谷配水庫調查類鼻疽疫情▼



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▼10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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▼10月18日 白田邨爆類鼻疽感染個案▼

