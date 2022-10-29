類鼻疽｜白田邨地盤10名工人抗體陽性　防護中心料曾無症狀感染

深水埗區爆發類鼻疽疫情，衞生防護中心傳染病處主任張竹君與港大微生物學系講座教授袁國勇早前到深水埗白田邨一個地盤視察，在4個泥土樣本驗出類鼻疽菌。

衞生署衞生防護中心今（29日）公布，進查該地盤26名有慢性疾病工作人員情況，為其進行類鼻疽血清測試，結果顯示其中10人對類鼻疽病菌抗體呈陽性反應，涉及8男2女，年齡介乎39至66歲，相信他們過往可能在接觸帶有類鼻疽病菌的泥土或污水期間受無症狀感染，會安排該10名人士往公立醫院接受進一步臨床評估。



▼10月18日 白田邨爆類鼻疽感染個案▼



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8男2女地盤工人呈陽 安排入院檢查

衞生防護中心表示，因應在該地盤查出陽性泥土樣本，故跟進188名在該地盤工作的工人情況，並聯同港大，為其中26名有慢性疾病的工作人員進行類鼻疽血清測試，結果顯示其中10人對類鼻疽病菌抗體呈陽性反應，涉及8男2女，年齡介乎39至66歲。該10名病人分別於有關地盤工作兩個月至數年不等，過去一年未曾出現嚴重感染，近來亦沒有出現任何病徵。

中心稱，鑑於他們的抗體呈陽性反應，中心相信他們過往可能在接觸帶有類鼻疽病菌的泥土或污水期間受無症狀感染。海外研究發現，部分高風險群組，例如農民和建築地盤工作人員等有較多機會接觸泥土和污水的人士，他們的感染機會和對血清抗體的比例會較高。為謹慎起見，中心會安排該10名人士往公立醫院接受進一步臨床評估。

▼10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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16名患慢性病工人半數測試結果不確定

至於餘下16名患慢性病工人中，中心稱有8人的血清抗體結果呈陰性，其餘8人檢測結果為不確定，需要兩星期後再作測試。

中心早前已公布，於該地盤採集的環境樣本經中心和香港大學進行類鼻疽核酸檢測，四個呈陽性，但細菌載量很低，20個呈陰性反應。中心已指示該地盤進行消毒，並提醒工作人員應戴好口罩，注意手部衞生，並應避免傷口直接接觸泥土和污水。中心亦建議該地盤的工作人員，尤其是有長期病患的人士，時刻留意有否出現病徵，如出現發燒、咳嗽或氣促、傷口發炎等病徵應盡快求醫。

中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人。類鼻疽病菌可存活於本地環境，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

▼10月25日 袁國勇及歐家榮視察蝴蝶谷配水庫調查類鼻疽疫情▼

