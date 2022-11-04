葉劉稱七欖為復常考驗：曙光好快睇到　嘔吐狂歡倘無爆疫可再放寬

國際金融領袖投資峰會落幕，國際七人欖球賽緊接今日（4日）開鑼，行政會議召集人葉劉淑儀今早（4日）出席活動，指雖然香港現時未完全撤銷防疫限制，但已經恢復不少生機，相信「曙光好快睇到」。

葉劉淑儀指，疫情過去7日持續緩慢下降，七人欖球賽將是一大考驗，因為比賽期間，「觀眾可以喺球場內飲酒、食嘢、同埋嘔吐」：「三天，26,000人聚集喺裡面狂歡，仲夜晚酒吧可以開到咁夜，如果可以捱過呢三日，啲數據疫情冇急劇上升，我相信香港有條件再開放！」



七人欖球賽係個嘉年華嚟㗎，喺球場內飲酒、食嘢、同埋嘔吐，我同行政長官講，如果唔畀佢哋食嘢，嘔吐得仲快！如果運動場外叫戶戶送，一樣聚集，不如裡面食啦！政府亦從善如流。 葉劉淑儀

葉劉指，疫下的七欖賽事遊客確是減少了，但經過這些考驗後，相信防疫措施可以進一步放寬，但強調大前提是確保本地醫療系統不過度受壓、以及保障一老一幼安全。她又指，注意到國家衞健委官員早前表示，放寬乘搭飛機及火車前毋須再做核酸，她認為是內地進一步放寬政策的正面訊息。

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葉劉：香港係有好多朋友㗎！

葉劉早前出席金融峰會晚宴及論壇，她指即使香港遭受外界抹黑及壓力，仍有不少「朋友」來港出席，令她十分感動，強調香港有深厚的優勢。葉劉一再強調「香港係有好多朋友㗎」，也聽到很多曾經派駐香港的嘉賓說很高興回到香港：「佢哋都話香港嘅活力及聯繫返番晒嚟！」峰會有多個金融巨頭因染疫等原因缺席，葉劉則認為毋須擔心，「梗有人嚟唔到」，她又透露缺席的東方匯理行政總裁Valérie Baudson，是因為丈夫出車禍而無法來港。

葉劉藉機稱讚金管局籌辦峰會出色，總裁余偉文「由頭帶到落尾」：「人工一千萬值啦！」