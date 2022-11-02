邵家輝指0+3影響市道：市民慳住荷包準備外遊 完全通關方能治本
撰文：林劍
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政府昨日公布本港9月零售業總銷貨價值為281億元，按年升0.2%。立法會批發及零售界議員、自由黨邵家輝今日（2日）於港台節目指，整體數字尚算平穩，但擔心「0+3」檢疫安排鼓勵外遊，在接下來的聖誕及新年消費旺季會影響本地消費市道。
零售業三分一收入來自旅客
邵家輝形容政府昨日公布的數字平穩，始終今年初面對第5波疫情，到現時都未完全穩控，如非有消費券幫助，市場情況會更差，始終現時消費信心未回穩。他認為，最治本的改善市道方法就是完全通關，因為零售業界有三分之一的收入都是來自旅客。
被問到「0+3」檢疫安排是否反而鼓勵一些有消費力的市民外遊，影響香港零售市道，邵家輝指業界傾向同意此說法，並笑指「過去香港人世界上出晒名鍾意去旅行」，身邊亦有不少人有計劃外遊。他提到，高消費群所受的影響最為明顯，即使是中消費群，「可能有部份人部署喺大季節去旅行嘅時候，可能𠵱家都會慳住荷包」，影響零售和飲食市道。
邵家輝指，隨著政府慢慢放寬入境檢疫及社交距離措施，零售市道氣氛有望逐步恢復，但當然內地復蘇也相當重要，始終香港有八成旅客是從內地來。
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