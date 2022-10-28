梁栢賢倡寬鬆版0+3：金融領袖獨享惹特權猜疑　脫罩撤安心需路線

入境檢疫上月底大幅放寬至「0+3」，社會很快消化了利好效益，短時間內政商界都要求進一步落實「0+0」，但政府動員「唱淡」。「0+3」實施滿一個月，醫管局前行政總裁梁栢賢指，政府成功在幾星期內將「0+0」降溫，但隨著11月一些大型國際活動的舉行，政府將陸續出台寬鬆版「0+3」，讓海外入境的與會者獲「豁免」部分防疫要求，他說這些「豁免」會帶給市民不公和特權的感覺，建議用作試行後應盡快普及，成為復常的一步。



政府成功為0+0降溫 秋冬確診升屬預期內

距離國際金融領袖投資峰會還有四天，金管局早前公布，將為來港與會者提供一系列「豁免」，包括三天醫學監察期內可以在食肆的私人包間與人共膳，容許進入部分「疫苗通行證」處所，如果留港期間染疫，亦可選擇坐專機離港。

梁栢賢指，雖然限聚令及部分本地防疫措施陸續鬆綁，不過市民仍覺步伐太慢，現時踏入秋冬，一如先前預料，個案數字有所上升，但重症和死亡人數維持平穩。他說平衡防疫和民生，希望政府就取消安心出行、疫苗通行證和口罩令，盡快交出復常的路線圖，才可符合市民期望。