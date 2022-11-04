政壇諸事町｜七欖球迷黃碼被拒入場　「黃轉藍」趕唔趕得切睇波？

停辦超過三年的香港國際七人欖球賽今日起一連三日（4日至6日）舉行，吸引本地及海外球迷到場觀賞，但有昨日（3日）從南非抵港的旅客，因「安心出行」「黃碼」被拒入場，文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應說，「黃碼也只是首三日，然後便會轉為藍碼」，相信明日和後日會比今日更多入場觀眾。



根據衛生防護中心指引，若海外抵港人士檢測持續陰性，可於抵港後第3天上午9時解除「黃碼」限制，換言之，昨日抵港、今天無法進場的旅客，有望於星期日（6日）上午9時取得「藍碼」，趕上最後一天的決賽。



來自南非的旅客Renier與三個朋友專程來港觀看賽事，他們在昨日（3日）抵港，直到入口掃描應用程式「安心出行」，才獲悉自己持有黃碼不得內進。（馬楚烽攝）

香港國際七人欖球賽今日（4日）開鑼，一連3日於香港大球場舉辦，南非旅客Renier與三位朋友昨日（3日）來港準備觀賞賽事，卻因持「黃碼」無法入場，直言非常失望，指購票時未獲任何提醒，若一早知道定會預留日子，「我們不可以做任何事，亦不准去任何地方，那我未來三天應該去哪兒？」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（4日）被問到會否就此考慮放寬或作出處理時表示，知悉今日有數位人士因為持「黃碼」而未能入場，但這是香港防疫抗疫措施的要求，又表示「黃碼也只是首三日，然後便會轉為藍碼」，相信明日和後日會比今日更多入場觀眾。

+ 4

根據衛生防護中心指引，在「0+3」檢疫安排下，海外抵港人士須進行三天醫學監察，若快速測試及核酸檢測持續陰性，可於第3天上午9時解除「黃碼」限制。換言之，Renier和他的朋友有機會在星期日（6日）上午9時取得「藍碼」，趕上最後一天的所有賽事。

香港國際七人欖球賽賽事資料：

日期：2022年11月4至6日

地點：香港大球場

電視直播：HOY TV（77）、有線高清體育台（601）及有線體育台（661）直播