七欖開鑼｜數名「黃碼」旅客被拒入場　南非球迷：購票時無提示

闊別超過3年的香港國際七人欖球賽，今日（4日）起一連3日於香港大球場復辦，吸引大批球入場觀賞賽事。不過有數名剛抵港旅客因為「安心出行」仍是黃碼，而被拒絕入場。



來自南非的旅客Renier與另外三名朋友專程來港觀看賽事，他們在昨日（3日）抵港，直到入口掃描應用程式「安心出行」，才獲悉持黃碼不得入場。他直言感到十分失望，「我們不可以做任何事，亦不准去任何地方，那我未來三天應該去哪兒？」



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來自南非的旅客Renier因「安心出行」仍是黃碼而住法進入香港大球場，他批評購票時未見有任何提示。（馬楚烽攝）

入場需掃安心出行始知「黃碼」不得入場

一連三日的香港國際七人欖球賽在大球場開鑼，觀眾入場前須掃描應用程式「安心出行」，進行安檢和展示陰性快測陰性結果。賽事在下午3時正式展開，惟現場目測只有約六成入場觀眾，與場所上限可坐85%觀眾仍有一定距離。

不過，即使買了門票，亦未必可以入場，昨天（3日）剛抵港的遊客Renier與三名朋友專程從南非來港觀看賽事，惟到香港大球場入口掃描應用程式「安心出行」才獲悉黃碼者不得內進。

「如果一早知道會安排前幾天來港」

Renier直言感到失望，指在購票時未見有任何提示，提醒遊客來港首三日不得進入指定處所，「我們不知道要提早三天抵港，如果我們一早知道，就會安排前幾天來港。」他又指，自己和朋加都來自南非，當地不用戴口罩，亦不知如何做快速測試，「是一位本地女士教我們如何做。」

他稱和朋友都不明白入境措施及「安心出行」的用途和操作，街上亦無免費網絡提供，「要回去酒店連接免費網絡才可以獲得最新的資訊，對遊客很不方便。」本身從商的他指，原本計劃周日觀賞賽事後就離港，現在獲悉不能進場有點不知所措，即使外出也不能到餐廳或景點，預料這兩三天在港的體驗將會很沉悶，「我們不可以做任何事，亦不准去任何地方，哪我未來三天應該去哪兒？」

來自南非的旅客Renier與三個朋友專程來港觀看賽事，他們在昨日（3日）抵港，直到入口掃描應用程式「安心出行」，才獲悉自己持有黃碼不得內進。（馬楚烽攝）

楊潤雄：黃碼也只是首三日，然後便會轉為藍碼

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今午出席活動後，被問及有不少遊客因不清楚香港的防疫措施，而被拒入場，會否考慮放寬或作出處理。他表示，知悉今日有數位人士因為持「黃碼」而未能入場，但這是香港防疫抗疫措施的要求，又表示「黃碼也只是首三日，然後便會轉為藍碼」，相信明日和後日會比今日更多入場觀眾。