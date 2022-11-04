七欖開鑼｜銅鑼灣餐廳加倍食材迎外國觀眾　區內人流不及往屆熱鬧

香港國際七人欖球賽闊別兩年後，今日（4日）在香港大球場再次上演。銅鑼灣一帶人流僅較平日略多，但未見往年賽事上演時，人山人海的場面。在大球場附近的街道食肆林立，有經營多年的不同店主異口同聲表示，今屆賽事帶動的人流是最少，有欠熱鬧氣氛，惟食客明顯多了外國人，有泰菜餐廳特別增加一倍食材迎接七欖球迷，亦有西餐廳期望散場能吸引球迷來飲酒作樂，有望增加生意兩至三成。



▼11月4日 香港國際七人欖球賽開鑼▼



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泰菜Peek-A-Chill的員工Jacob期望，可以翻桌兩三次。（林穎嫻攝）

泰菜餐廳準備多一倍食材

位於希雲街經營泰菜的Peek-A-Chill，員工Jacob表示，餐廳剛開業就迎來七欖盛事，有特意為七欖準備多一至兩倍的食材，「都叫多咗兩至三個Part-Time（兼職）同事返工」，期望七欖可以為餐廳帶來更多生意。雖然七欖今日才剛開幕，但他表示，今日的午市已比往日多兩至三倍食客，有不少身穿欖球球衣的旅客光顧，「有不少外國人嚟幫襯，比平時多四成」，期望到晚市時分會有更多食客光顧，「期望會有50至70人，可以翻桌兩三次......，希望生意額可以去到兩萬。」

他亦預期，明日生意會比今日旺，因明日是星期六，加上全日也有賽事，而餐廳亦計劃因應人流而延長營業時間，「本身收（凌晨）12點，如果客流多就會遲少少收。」

店主經歷3次七人欖球賽 今屆人流不復人頭湧湧

位於禮頓道轉角位、以售賣熱狗著名的老字號丹麥餅店，負責人慨嘆幾十年來未見過七欖賽事這麼少人，沒人排隊等買產品，生意差。

位於希雲街的西餐廳Sleepless東主Hymas表示，已在此開業5年，經歷過兩次七人欖球賽，今日是第三次目睹賽事再次上演，惟街上人流與以往人頭湧湧的情景大相逕庭，「都冇咩特別增長、冇咩特別分別」。他形容市道淡靜，人流與平日無疑，未見有特意睇波入場的旅客，笑言「佢唔需要封路都得㗎」。而該店午市的外國人都是熟客：「唔係好覺有咩Rugby Sevens嘅氣氛，冇分別啊。」

Sleepless期待散場球迷來飲酒。（林穎嫻攝）

他續指，往年七欖開鑼後，「成條街都有好多外國人，同埋我哋本地人都會扮鬼扮馬，可能揸住啲啤酒，喺度行嚟行去，就算我哋自己舖頭都會有好多啤酒客，但如果今年Rugby Sevens就冇乜特別大嘅氣氛去令呢件事build up到。」

他又指，自己也有玩運動，朋友往年也入場睇波，惟卻一直不知原來今日是七欖開鑼日，認為政府宣傳力度不足。但仍希望今晚可以吸引到更多球迷，以帶動生意額上升20%至30%，但坦言無信心可以做到以往的生意額。

大批外國客人前來用膳 惟街上沒感受氣氛

同街另一間西餐廳No Boundary的員工楊先生則指，今午人流僅較上周五略多，外國客人亦較平日多，大部份是一大批人前來用膳，晚市訂座則較平日多三、四張枱，對小店而言，增幅已達一倍。他難以估計今晚的生意，亦難言生意好轉與球賽有關。

他坦言，直至下午3時許，仍未感受到球賽的氣氛，更是昨日在傳媒採訪下，才得悉今日七欖開鑼。

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