承辦關愛隊須「愛國愛港」？麥美娟稱毋須標榜：其實你係就係

政府將成立18區關愛隊，明年首季在南區和荃灣試行。民政及青年事務局局長美娟在有線節目《有理有得傾》上表示，未定試行期限，但不會以年計，若兩區運作順暢，便可逐一在其他區推展。她稱，承辦關愛隊的地區團體毋須標榜「愛國愛港」，「你係就係」，不過有關團體需要長期服務社區、有地區組織網絡及跨區動員能力等。



麥美娟提到，關愛隊和區議會職責沒重疊、亦非從屬關係。區議會改革方面，當局正就地方行政進行檢討，她認為有組織反映地區意見、協助政府施政是好事，但必須要是非政權性組織。



泛民可承辦關愛隊？麥：須可長期服務、有網絡動員力

麥美娟指，選擇在南區和荃灣試行關愛隊計劃，因為兩區的樓宇種類多元，有劏房、私人住宅、低密度住宅及公屋等，能獲取不同經驗，若兩區運作順暢，便很快可以在其他地區開展。她預計一區約有十多隊關愛隊，當區民政專員作總指揮，由地區團體承辦關愛隊，每隊約10至12人，有需要時要動員其他區的義工，因此承辦團體需要有跨區動員力。

被問到承辦團體是否需要「愛國愛港」，麥美娟指毋須刻意標榜：「其實你係就係…唔使標榜。」被問到民主黨、民協等能否承辦關愛隊，她稱會考慮團體是否熟悉社區、有地區組織網絡，以及能夠長期提供服務，又指國家主席習近平稱只要是真心擁護「一國兩制」方針，熱愛香港及遵守《基本法》和特區法律，都是建設香港的積極力量，當局不會排除某些人參與地區工作，會公平地考慮。

而關愛隊職責會否與區議員「蛇齋餅糭」工作重疊？麥美娟說，關愛隊是服務機構，按計劃向社區提供服務，而區議會是諮詢架構，職責是了解區情、接觸市民，再向政府提出意見，所提供的地區服務按自身資源而定，兩者職責並無重疊。

見過反修例青年？麥美娟：毋須強調某一批人

政府年底將發表《青年發展藍圖》，麥美娟稱，政府已經舉行逾百場諮詢會，希望整合政府各方面的青年政策，她指《藍圖》是「活文件」，年底發布的只是第一個版本，日後會按社會發展檢視《藍圖》。

被問到諮詢期間有沒有接觸反修例示威者，促進社會復和，麥美娟稱政府服務的是每一位年輕人，認為毋須刻意強調見過某一批人，制訂《藍圖》時考慮到不同背景、界別和階層的年輕人的需要，強調政府明白年輕人的訴求，希望政策惠及每一位年輕人。