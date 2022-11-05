倡安老院可「團進團出」郊遊　林正財稱感染風險極低：社署正考慮

行政會議成員林正財今日（5日）表示，已向社署建議放寬安老院舍探訪和外出安排，例如可仿傚旅遊業界建議的「團進團出」模式，讓安老院舍院友乘坐旅遊巴到空曠地方或公園活動，享受大自然。他指由於過程中不會接觸其他人，相信感染風險十分低，社署也表示會考慮。



強制醫護公院服務年期非新鮮事 未見大力反對

因應公營醫療人手流失嚴重，政府研究強制合資格醫療專業人員，須在公營醫療系統服務滿一定年期。林正財認為做法值得探討，對業界並非新鮮事，暫未見大力反對，最重要「有得傾」，相信當局會與專業團體商討。 他又稱，以往公營醫院醫生大多做到50多歲才轉為私人執業，但現時很多40多歲，甚至40歲以下的醫生轉為私家醫生，對公共醫療系統造成很大打擊。

被問到政府建議是否限制自由，林正財相信在知情情況下，做好培訓配套工作便沒有問題。

倡醫療券倘用於預防醫學 可獲加碼$500

對於有長者建議醫療券增至每年3,000元，林正財指，《施政報告》公布的基層醫療健康藍圖可取，希望政府引導市民善用醫療券，強調醫療券可用作預防疾病，包括進行篩查等，建議若市民將1,000元醫療券用於預防，可獲額外500元醫療券作獎勵。