高永文支持廢免針紙　林正財：政府可考慮撥款買私營醫療

行政會議非官守議員高永文、林正財今早（16日）出席活動後接受傳媒訪問。高永文認為「免針紙」爭論點在法律條文上，但原則上認同政府做法，指「有道理，精神上和原則上支持」，期望法庭可考慮所有情況後作出合理裁決。

有傳媒引述消息指，政府計劃成立「基層醫療管理局」，並購買私營療服務供基層市民使用，縮短地區醫療受務輪候時間，林正財坦言香港的預防性基層醫療服務處於初起步階段，可將公私營合作納入考慮範圍中。



高永文認為，政府廢除免針紙的出發點正確：「政府為保障公眾利益，確保一個嚴肅嘅機制可以切實執行，政府做法有道理，但可能係法律觀點上有爭議。」強調會尊重和遵守法庭的決定。

提到發放免針紙時，應以甚麼作為依據，高永文指衞生署已有足夠、清晰指引，表示明白病人或有個人健康顧慮，但作為醫生應嚴肅處理每個病人的個案：「要同病人解釋打針喺好多醫學報告上都顯示係安全，同時令佢哋明白接種疫苗的的重要性。」他補充指，只有存在嚴重過敏情況，方有機會獲得免針紙，「有輕微過敏，都係正常，或者預料中；有慢性病嘅病人，只要確保定期睇醫生，同受控制就可以（接種疫苗）。」

林正財認同地區基層醫療需要統整和協調，但他強調服務仍在起步階段，預計將以「預防、地區、醫舍合作、公私合作為本」，認為可將「政府撥款向非牟利機構及私家醫生『買服務』」納入網絡中，做好基層醫療。