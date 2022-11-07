七欖．拆局︱兩項特事特辦安排　顯防疫政策「自行散功」？

本港在過去一周分別舉行金融科技周、國際金融領袖投資峰會、香港國際七人欖球賽，被視為重新「省靚香港招牌」的重頭戲。其中七欖舉行期間，發生一些頗具象徵意義的事件：有南非遊客因為「黃碼」限制未解除無法入場，更被迫在戶外「享用」快餐店外賣，最終獲得欖總特別安排，退款並在昨日（6日）轉「藍碼」後坐包廂觀賽；此外，現場所見很多觀眾在非飲食時間都沒有戴口罩，但未見嚴厲執法。

有政界人士指出，事件側面折射現時一些防疫政策，根本不合乎現實需要，執行起來亦要「特事特辦」，甚至可說政策有「自行散功」的情況。從積極方面想，期望政府可汲取活動經驗，盡早作決定，放寬一些重要防疫政策，真正與國際重新接軌。



欖總「補鑊」禮待南非遊客 屬「特事特辦」

南非遊客Renier日前專程從南非來港觀看七欖賽事，惟上周五準備入場時，因持有「黃碼」而被拒入場，消息隨即在網上瘋傳。Renier及後又對傳媒表示，認為「0+3」安排很不方便，兩日以來只能與朋友購買快餐，然後在街上找個空曠地方進食，更一度指短期內不會再來港，這對於標榜「說好香港故事」、向國際展現復常的政府而言，無疑是一大諷刺。未知是「攞景定贈慶」，有外國遊客在第二日賽事中，身穿惡搞的「安心出行紅碼」T恤入場觀賽，疑似揶揄香港防疫安排。

最終Renier獲得欖總特別安排，無法入場賽事的門票會安排退款，而決賽日會為相關遊客準備貴賓入場券和包廂。Renier最後向媒體表示，現時滿意安排，很享受這裏的一切，未來會考慮再次來港旅遊。

有政界人士私下指出，雖然欖總是獨立運作，但從今次事件，亦可見防疫政策與復常之間存在不對接。因為理論上，遊客來港前有責任知悉香港的防疫政策，提早到港。嚴格一點來說，其實欖總沒有責任為遊客「特事特辦」退款，更加沒有責任為政府政策帶來的不便「補鑊」。所以，這間接顯示主辦單位都一定程度上承認，防疫政策並不合符現實需要，須透過公關手法「氹返」旅客，以免他們對香港產生不良印象。

▼11月6日 不少市民入場觀賞香港國際七人欖球賽最後一日賽事▼



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官員亦未全程戴口罩

另一邊廂，活動舉行期間容許觀眾在飲食期間除下口罩，但現場所見即使並非飲食時間，不少人觀賽期間都沒有戴上口罩。其中周六入場觀賽的政務司副司長卓永興與財政司副司長黃偉綸，雖然二人面前放有飲品，但其中一張照片可見，兩人正為賽事氣氛鼓掌，明顯並非飲食時間，如果完全「揸正嚟做」，有機會不符口罩令要求。

當然最後結果大家都知道，當局基本上寬鬆處理，未見嚴厲執行口罩令。

優質旅遊服務協會主席黃傑龍更在社交網直指：「好耐未試過幾萬人一齊冇乜幾多個戴口罩！」他又笑指，基於遵守法例，只有在飲食時才除下口罩：「所以幾個鐘頭都不斷飲嘉士伯（啤酒）冇停過。」明顯是象徵式多於實際防疫需要。

有不願具名的資深建制派向筆者打趣指：「其實這些活動（期間）大家興奮起來，當然會除口罩歡呼，這才是復常的氣氛，人之常情。難道真的動軏去罰款麼？還要在海外觀眾面前。」

袁海文：更加突顯個別政策不合邏輯

民主黨醫療政策發言人袁海文指出，上述兩個事例正好證明，現時一些重大的防疫政策根本沒有必要。「按照一般人的理解，你要展示香港對外重新開放，吸引外國人來參加活動，就要跟國際趨勢，將政策放得很寬，在這個邏輯下，『黃碼』不應再存在。況且在醫學上都很難解得通，為何外國遊客去看一場室外的欖球賽，風險會大過金融峰會嘉賓在室內演講。為何一個（海外遊客）就要戴口罩加『黃碼』三日，一個（出席金融峰會人士）就不用隔離又不用戴口罩？這些不必要的防疫規定，其實很偏離政策原意，也不合乎科學，結果在遊客面前鬧出笑話。」

他期望，政府能以此事為經驗，準備在未來大幅放寬防疫政策，包括「0+3」、戶外口罩令等，「尤其兩、三日內大家就會知道七欖有沒有引發群組感染，以及有沒有增加醫療系統負擔。其實只要沒有明顯增加重症死亡個案，都應該繼續放（寬）。」

鄭泳舜：其他國家已「冇乜防疫政策」 旅客來港或感不習慣

民建聯立法會議員鄭泳舜則指，香港近來已有很多在疫情下舉辦活動的經驗，例如剛結束的金融高峰會、維港渡海泳，以及七人欖球賽：「已經有很好的運作模式、機制，令活動可以順利營辦，可以參考過往的活動經驗進一步放寬。」

他又指，仍未全面鬆綁的防疫政策或對大型活動、體育盛事，以及吸引旅客有影響：「全世界很多國家已經再沒什麼防疫政策……就像最近南非旅客一樣，他的確有責任查清楚（香港防疫安排），但可能因為不習慣或者不清楚，最後令他體驗不太好，我覺得很可惜！」他建議政府日後要做好防疫政策宣傳，但坦言「好難，唔係容易」。

鄭泳舜期望政府可在聖誕前夕進一步鬆綁：「未必要去到『0+0』，都要聽政府專家意見，但可否在聖誕、新年等節日前再放寬吸引旅客呢？就像現時旅客來港想去博物館，但『0+3』下，持有『黃碼』不能入場，但其實大家在博物館內都不會除口罩、飲食，我希望可以在安全的情況下再放寬一些。」

江玉歡：觀眾歡欣叫囂起舞 談何「公共衞生緊急情況」

立法會選委界議員江玉歡昨日亦在社交網「直線抽擊」：「當我們容許欖球賽事舉行，容許場內觀眾歡欣叫囂起舞，這已非一般人可理解的緊急情況。」

田北辰。（資料圖片）

田北辰：七欖倘無大規模爆疫 很快可實施「0+0」

實政圓桌立法會議員田北辰指出，政府過往一直不肯進一步放寬入境檢疫限制至「0+0」，相信一大原因在於擔心七欖有大批外地遊客來港後，輸入個案會大幅上升：「政府一直都是擔心七欖，所以仍然用『黃碼』、檢測去限制住他們，看看個案數字如何。可是觀乎近幾日情況，的確輸入個案沒有明顯的升幅，連一個容許人們如此不戴口罩進食、滿場走的活動都沒出亂子，我相信只要多看幾天情況，政府就會有足夠信心實行『0+0』，估計很快有新消息。如果再不實行，唯一的解釋就是政治理由。」

至於口罩令，田北辰直言在如此大型的一個活動，根本沒有可能執法，而且現場有不少都是外國遊客，一旦執起法來，隨時有損香港國際形象，因此「隻眼開隻眼閉」亦屬正常。他認為，公眾場所口罩令的確可能對本港吸引力有一定影響，「雖然未必很多、很關鍵，但的確有部份人選擇去新加坡而不選擇香港，口罩令是佔一部份因素」，未來是否放寬就交由政府決定，但個人認為「口罩令也不是永世存在，總有一日要放」。

政務司司長陳國基昨日則在社交網言明，政府一定會繼續審視疫情的最新發展，在適當時候繼續放寬各項防疫和檢疫措施，並歡迎各項國際盛事重新在香港舉辦，令市民早日恢復正常生活。