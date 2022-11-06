七欖︱江玉歡：觀眾歡欣叫囂起舞　疫況是否仍緊急？　促解除措施

今年初的新冠肺炎疫情來勢洶洶，港府隨即按《緊急法》訂立《緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例》，推出多項防疫措施。選委界立法會議員江玉歡今日（6日）在社交平台撰文質疑，現時的疫情是否仍屬「緊急」，是否應解除措施。



當我們容許欖球賽事擧行，容許場內觀眾歡欣叫囂起舞，這已非一般人可理解的緊急情況。 立法會議員江玉歡

江玉歡以「不再緊急」為文章標題，指港府於年初以《緊急法》訂立規則推出多項防疫抗疫措施，使香港最終克服並控制疫情。不過疫情快踏入第四年，她坦言：「防疫措施對市民生活和精神狀況的影響令我憂心。我們制定防疫抗疫措施的權力來自以上提到的緊急條例，若一旦不緊急了，措施便應解除。」

她又引用一份政府在2020年1月發布的防疫文件，表示政府在制定措施時須考慮病情嚴重性、疫情走勢、傳染性、疫苗和治療的提供和世衞的建議等。她提到，文件表明具監視性的措施限於必須情況下才能使用，而所有行動和措施應定時審視，防疫策略應不時調整以確保醫療資源得以善用。

江玉歡又指，當我們容許欖球賽事擧行，容許場內觀眾歡欣叫囂起舞，「這已非一般人可理解的緊急情況」，促請政府盡調整防疫措略，確保醫療資源得以善用。