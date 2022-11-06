七欖｜曾被拒入場南非旅客轉藍碼　坐貴賓席暢飲觀賽：會考慮再來

闊別超過三年的香港國際七人欖球賽，一連三日於香港大球場復辦，但日前有九人因持黃碼被拒入場。欖總其後表示會安排退款，他們今日（6日）轉「藍碼」後，亦會安排他們坐包廂招待。

踏入賽事最後一日，上周五（4日）因「安心出行」黃碼被拒入場的南非旅客終獲放行入場，感受現場熱鬧氣氛。他向傳媒展示「藍碼」及掛在頸上的貴賓證，指終於可以邊喝啤酒邊看球賽，又說會考慮再度回港旅遊。



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來自南非的旅客Renier與另外三名朋友，今次專程來港觀看賽事，上周四（3日）才抵港，翌日前往觀看七人欖球賽時，在入口掃描「安心出行」才獲悉持黃碼不得入場。他直言十分失望，「我們不可以做任何事，亦不准去任何地方，那我未來三天應該去哪兒？」

他在過去兩日只能吃快餐外賣，認為「0+3」安排對遊客不便，自己短期內不會再來港。但是，他昨日突然收到欖總行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）親自聯絡，稱將安排為他首兩天賽事的門票退款，今日（6日）會提供包廂觀賽。

南非旅客指考慮再度回港旅遊

Renier今日終於由黃碼轉為藍碼，並成功入場，在貴賓席感受七人欖球賽的熱鬧氣氛。他坦言，等待轉藍碼的過程不好受，但現時非常滿意安排，對於可入場觀賞賽事已感高興。他向傳媒展示「藍碼」及掛在頸上的貴賓證，稱終於可邊喝啤酒邊看球賽，又說會考慮再度回港旅遊。

▼11月6日 不少市民入場觀賞香港國際七人欖球賽最後一日賽事▼

