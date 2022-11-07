黃碼團進團出｜旅議會指訊息正面　料旅客不多主要來自東南亞

政府今午（7日）宣布採用「團進團出」模式，容許由持牌旅行代理商接待的入境團旅客，在預先登記行程後，持「黃碼」進入主題公園、博物館等指定旅遊景點，並進入指定餐飲處所的分隔區域用膳。



香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，預計因應新措施來港的旅客不多，每日約100人，主要是東南亞客，來自泰國、新加坡及馬來西亞居多，旅行團規模亦較小，一團約十多至二十人。她稱，已向政府建議容許旅行團旅客進入主題樂園、故宮博物館及M+等，而餐飲方面，會以包房形式接待，與本地客人完全分隔。



冀對外宣布Hong Kong is back 助聖誕檔期吸客

徐王美倫指，政府採納「團進團出」建議是一個好開始，是本港轉至「0+0」的中途站，可告訴國際社會香港開始復常，希望外界不要忘記香港。香港旅遊業議會總幹事楊淑芬預計，由於航機班次限制，來港旅客不多，但相信能向外界釋出「Hong Kong is back（香港回來了） 」的正面訊息。

徐王美倫說，旅議會向政府建議容許持「黃碼」旅行團客進入一般旅遊景點，包括主題樂園、西九文化區的故宮博物館和M+、黃大仙祠以及天壇大佛等，希望把握聖誕檔期吸引旅客。

倡4日3夜客毋須第2次檢測 確診可酒店隔離

她亦希望政府放寬核酸檢測要求，容許來港4日3夜的旅行團客只進行落機後的一次核酸檢測，毋須進行第2日的檢測。她提到，旅議會已與酒店業界商討，若團友來港期間確診，可在所居住的酒店完成隔離。

旅遊界立法會議員姚柏良指，歡迎有關措施，業界會配合政府要求，並安排旅行團在人流較少的時間才到訪景點。他希望「團進團出」的過渡期愈短愈好，冀政府加快復常節奏，在年底前過渡至「0+0」。

自由黨飲食界立法會議員張宇人表示，正詢問業界參與計劃的意向，不擔心參與食肆不足，相信主要是大型食肆參與，旅行團客仍不能進入茶餐廳。他說，指定食肆將分隔團友及本地客人，也會特別處理團友所使用的碗碟。