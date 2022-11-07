政府公布本月起准黃碼旅客「團進團出」　可入主題公園及食肆

政府今日（7日）公布，在平衡疫情風險和經濟發展需要的原則下，以及在考慮到由旅行代理商接待並由持牌導遊陪同入境旅行團，可協助有關旅客在遵守防疫措施的情況下進行旅遊活動，將在本月向入境旅行團旅客推出針對性安排，屆時旅客可「團進團出」，持「黃碼」可進入主題公園、博物館以及寺廟指定旅遊景點，以及進入符合特別防疫要求的指定餐飲處所的分隔區域用膳。



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只限旅行團 入餐飲處所限於分隔區域用膳

政府公布，由持牌旅行代理商接待的入境旅行團旅客，在預先登記行程情況下，在持有「疫苗通行證」「黃碼」期間，旅客可進入包括主題公園、博物館以及寺廟指定旅遊景點，以及進入符合特別防疫要求的指定餐飲處所的分隔區域用膳。政府認為，有關安排可協助入境旅遊市場逐步有序恢復，為旅遊業界提供更有利的營運空間。

研准短暫逗留旅客減少核酸檢測

政府同時探討是否可在平衡疫情風險下，容許只在香港短暫逗留的入境旅行團旅客，在抵港後進行較少核酸檢測，及在行程期間每天進行快速抗原測試。

當局表示，入境旅行團要獲得以上針對性安排，有關的持牌旅行代理商須事先向香港旅遊業議會登記相關入境旅行團的行程，亦須承諾嚴格遵守適用的防疫措施，例如要求入境旅行團旅客使用「安心出行」流動應用程式及符合「疫苗通行證」的要求、工作人員在接待旅客期間必須全程佩戴口罩等。

旅議會：給予外界正面利好信息

旅議會對新安排表示歡迎，估計實施初期不會有大量旅客訪港，但絕對能夠給予外界正面利好的信息，讓海外合作伙伴及旅客知道香港打開聯通國際的旅遊大門，希望他們能將香港作為首選旅遊目的地。

旅議會又指，會與港府商定具體執行細節和條件，包括指定旅遊景點的範圍、指定餐飲處所需要符合的特別防疫措施，以及接待旅客的工作人員所需遵守的防疫措施等，會適時作出公布。

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