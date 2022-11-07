免費檢測改採咽喉樣本　何栢良贊成慳時間　七欖後可加快復常步伐

政府明日（8日）起更改社區檢測中心等採樣方式，改用採集「咽喉拭子樣本」取代「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日表示，純採咽喉樣本可以節省一半時間，將資源聚焦追查有病徵個案。他又指，本港經過七人欖球賽後，可以加快復常步伐推動「0+0」，已接種疫苗及沒病徵人士，甚至可以毋須核酸檢測。



港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良於商台《在晴朗的一天出發》表示，鼻咽混合樣本一定比單靠咽喉樣本準確，政府在過去三年追求「清零」及切斷傳播鏈，希望找出所有個案，所以一直沿用混合樣本，但如果要節省時間，聚焦找出有病徵個案，更改採樣方式值得支持，估計每一次採樣可縮短一半時間。

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倡推動「0+0」取消入境核酸

不過，自費檢測仍然會保留鼻咽混合採樣，何栢良指收費及免費方式不同，做法莫名其妙，認為政府有需要解釋，並說明清櫲返回內地及澳門，需要採集哪一種樣本，雖然核酸檢測陽性個案可能因此減少，但相信對整體疫情沒有問題。

本港剛舉辦七人欖球賽，何栢良指由於入場人士受限制，亦已接種疫苗及入場前快測，相信傳播機會微乎其微，認為政府可以加快復常步伐，甚至推動「0+0」及取消無病徵入境人士的核酸檢測，「0+0 入境核酸檢測可以取消，其後6至7日內做4次快測，如果快測陽性先做核酸，已經相當穩陣」，除非入境人士未接觸過疫苗或自覺有病徵，才需要做核酸檢測。