商界冀復常步伐加快　邵家輝：防疫政策若無大變市道仍不理想

踏入11月香港舉行國際金融峰會、七人欖球賽等活動，邁向復常步伐。自由黨立法會邵家輝表示，見到政府一步一步放寬防疫措施，但商界希望步伐可以快一些，又指如果防疫措施無重大變化，消費市道仍然會不理想。



邵家輝表示，香港的防疫政策要與其他地方看齊，亦要提供優惠，因旅客可選擇去不同地方旅行，未必一定來香港。（資料圖片/周皓宜攝）

本地消費者留錢外遊

邵家輝接受now新聞節目訪問時指，復常步伐要從不同角度看，從政府角度，會考慮每日確診數目、病毒變種情況、醫療系統能否負擔等。過去1個月，邵家輝指政府已大力對外推廣，《施政報告》亦有大篇幅講引入資金人才，可見特首李家超亦會在這方面着力，希望未來可一步一步恢復正常。

商界在疫情之下十分難捱，邵家輝說零售、飲食離不開本地和訪港人士的消費，以本地人來說，不少人期望外遊去旅行，當中的高消費群已經外出，中消費群亦「慳住使」以留錢外遊，都是近期消費市場疲弱的原因。

內地客、外國客未來港

過去港人亦經常外遊，邵家輝表示，以前是有進有出，有很多訪港客，但現在北上內地有「7+3」，內地客未來會來港，而海外客面對香港「0+3」，是否將香港作為首選目的地「大家心中有數」。他預期，未來防疫措施無重大改動的話，市場仍然不太理想。

對於如何吸引海外旅客來港，邵家輝表示「要諗下嗰啲人諗咩」，認為目的地要安全、好玩、價錢便宜，而入境政策令他們不覺得麻煩亦很重要。他指就算實行「0+0」，仍有很多措施要與其他地方「對齊」，如果未能滿足旅客要求，他們就會「將香港排到好後」，強調香港並不是去旅行的唯一地方。

他認為，除了政策與其他地方「對齊」，亦要提供更多優惠，以吸引海外旅客來港。

國際七人欖球賽的觀眾，在場內不戴口罩飲食，為何其他地方仍要實施口罩令？邵家輝引述專家意見稱，可觀察七人欖球賽後確診數字有否反彈，如沒有的話可循這方向進一步放寬。政府一直採取逐步放寬的政策，不希望大幅反彈要走回頭路，邵家輝表示尊重政府一步一步放寬，又指最新措施已可讓黃碼人士「團進團出」進入指定場所，但商界希望政府的步伐可以快一些。