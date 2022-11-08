團進團出｜黃傑龍稱復常一小步　冀放寬防疫：等旅遊業復活節復活

政府公布落實旅遊業界倡議的「團進團出」，入境旅行團本月起可於預先登記行程下以「黃碼」進入包括主題公園、博物館及寺廟指定旅遊景點，並進入指定餐飲處所的分隔區域用膳。本身是飲食業界的優質旅遊服務協會主席黃傑龍形容「團進團出」是復常一小步，旅遊及飲食業預料初期不會有很多生意，意義在於「等外面唔好忘記香港」。



至於吸引外地客在聖誕節及新年訪港，黃傑龍直言最佳時機已錯過，農曆年亦非外地旅客外遊黃金檔期，因此下一檔期可能是明年復活節：「係0+0前可能有0+1，中間會有唔少小碎步，唔好令人有錯覺躺平，心態向復常方向，等旅遊業喺復活節復活。」



旅遊業坦言訪港旅客不會急增、每日僅約100人，黃傑龍稱，100人即約兩架旅遊巴，疫情前與旅遊業合作招待旅行團的食肆本也不多，因此「團進團出」不是飲食業爭奪的客路，因此希望指定餐飲處所分隔區域用膳的防疫要求會傾向寬鬆。



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剛完結的香港國際七人欖球賽，黃傑龍也有入場，他今日（8日）在商台節目稱，七欖時大家也除了口罩，大家有判斷力認為沒有問題，他亦希望「團進團出」實施時，對飲食業要求亦傾向寬鬆。

黃傑龍表示，「團進團出」進入指定餐飲處所的分隔區域用膳未有細節，到底是必須有獨立房間還是可以利用屏風分隔，但他認為不會嚴於現時用於食肆的防疫要求：「七欖大家都除晒口罩，所以希望（團進團出）唔好用「嚴」嘅心態去諗。」

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黃傑龍形容「團進團出」是復常一小步，旅遊及飲食業亦預料初期不會有很多生意，意義在於「等外面唔好忘記香港」，而起初若每日只有100人，對飲食業是鳳毛麟角，不會太緊張：「之前接待旅行團嘅食肆都唔多，旅遊業界都會搵返呢啲食肆合作，如果未執嘅話，所以業界（飲食業）唔係太緊張，都唔係爭呢班客。」

至於吸引外地客在聖誕節及新年訪港，黃傑龍直言最佳時機已錯過，而農曆新年亦非外地旅客外遊黃金檔期，因此下一檔期可能是明年的復活節：「係0+0前可能有0+1，中間會有唔少小碎步，唔好令人有錯覺躺平，心態向復常方向，等旅遊業喺復活節復活。」

優質旅遊服務協會主席黃傑龍形容「團進團出」是復常一小步，旅遊及飲食業亦預料初期不會有很多生意。（資料圖片）

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