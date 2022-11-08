屯門曾咀I Park 2期焚化爐2030年代初才啟用　議員促加快建設

立法會今日（8日）下午舉行小組委員會，討論廢物處理相關設施與政策。多名議員不滿位於屯門曾咀的焚化發電設施I Park2期園區要在2030年代初才能啟用，問能否可以加快建造。



環境保護署副署長胡偉文表示，項目會在2025年招標，同時會要求承建商採用新技術，務求加快建造。



署方要求承建商採用新技術加快建設

經民聯議員盧偉國提出由於要「追落後」，新的園區能否加快建成。胡偉文指，污泥焚化發電的T Park建造時間要5年來，石鼓洲旁的I Park 1期亦要7年多，希望承建商可以用新的技術加快建造，又表示署方亦很心急。

盧偉國指2019年到南海區視察，當地已有成熟的技術，為何要2030年代初才能建成I Park 2期。民建聯議員葛珮帆則要求第2期、第3期同一時段施工，以盡快完成所有3期建設。

胡偉文表示現在雖然找到屯門曾咀這塊土地，但環評就算壓縮時間亦要兩年才完成，所以2025年才能招標。他亦表示雖然文件寫2030年代初投入服務，但亦會要求業界爭取盡快完成。

石鼓洲焚化爐I Park 1期。（立法會文件設計圖片）

I Park1期已「用到盡」 難大增容量

議員陳紹雄提出，現有焚化設施能否增加容量，胡偉文表示I Park 1期填海出來，已經「用到盡」，至於2期預計的4,000公噸處理量，他表示是基本數字，亦預期實際會超出這個數，而內地處理量超過5,000噸的廠房亦較少。

工聯會議員郭偉强表示，日本列明哪些物資可以焚化，塑膠、尼龍等則列明不可。胡偉文指雖然有鼓勵源頭分類，但現實上無可能完全做到，因此採用較有彈性的「活動爐排」，以處理最多項目。另外署理環境保護署助理署長（廢物基建規劃）鄧偉權指，澳門焚化爐亦有磁力裝置將金屬分出來，香港會參考這些技術。

未來污水廠能處理污泥和廚餘

此外，胡偉文表示，未來的污水廠可以「一地兩用」，處理污泥和廚餘。至於香港每日產生都市固體廢物多達1.1萬噸，胡偉文指處理量仍有缺口，就算推動減廢，但隨着經濟增長、城市發展，固體廢物仍會自然增長，需要增加焚化設施，並考慮落戶北部都會區之內。