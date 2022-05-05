屯門曾咀焚化爐料2030年代初啟用　環保署指要追落後研建更多

政府目前在石鼓洲旁，興建首個綜合廢物管理設施I·PARK1，採用先進焚化技術處理都市固體廢物，預料於2025年落成。環保署今日（5日）表示，I·PARK1工程進度現時已完成40%，正進行地基工程。當局亦會選址屯門曾咀中部煤灰湖，興建第二座焚化爐，預計每日可處理4,000公噸都市固體廢物，並料於2030年代初啟用。當局亦正進行全港選址研究，將考慮人口分佈及交通等，決定未來再興建多少個焚化爐。

環保署強調，新加坡及廣州等城市，焚化爐處理量已逾萬噸，本港2025年才啟用首個轉廢為能設施「落後得好嚴重」，要大力追趕。環保署期望壓縮和簡化工程程序，令I·PARK2提早落成。



環保署助理署長雷學良表示，位於石鼓洲附近的I·PARK1落成後，每日可處理3,000噸都市固體廢物，每年可生產4.8億度電，足夠應付10萬家庭每年電力需求。I‧PARK1落成日期比早年預料延遲，雷解釋主要是受惡劣天氣影響，「填海工程三號風球都要走㗎啦」，但強調工程費用未超支，預算仍維持在180億元。

當局於今年1月公布第二個轉廢為能焚化爐將選址屯門曾咀，料每日處理量可達4,000公噸。雷學良指，當局即將為曾咀焚化爐展開環評及工程研究，期望2025年可開始招標，並於2030年代初落成。他說，選址所在的煤灰湖，於80年代曾供中電用作儲存煤灰，故不適合樓宇建設，而附近亦有T‧PARK及骨灰龕場，加上地點成熟，故選址該處建焚化爐。

雷又表示，政府計劃壓縮及簡化工務工程程序，希望有空間令I‧PARK2更快上馬，亦相信有空間可提早啟用。

港府就廢物量每五年檢討 決定未來所需焚化爐數目

雷續說，當局剛開始展開全港選址研究，「睇下有幾多適合地方及大小再起（焚化爐）。」他指出，研究期間會考慮不同因素，包括人口分佈，將來北部都會區人口將大量增長，而新發展區亦方便道路建設，「如果好多垃圾車運去設施，會產生交通問題及空氣污染」。

雷學良認為，以現時每日廢物量1.1萬公噸計，I·PARK1及2落成後，每日處理量雖達7,000公噸，但仍有4,000噸「缺口」要處理。他舉例指，新加坡現時有5個焚化爐，廣州及深圳則分別有12個及7個，「香港2025年先起好第一個，落後得幾嚴重。」他期望垃圾徵費計劃實施後，可減少廢物量，並強調當局會每五年檢討廢物量，決定未來焚化爐數目。