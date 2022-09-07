環保署擬於屯門曾咀焚化爐選址展平整工程　海堤等生態棲地或受損

政府正在石鼓洲旁興建首個綜合廢物管理設施I·PARK1，亦會選址屯門曾咀中部煤灰湖興建第二座焚化爐I·PARK2。環境保護署計劃將選址內的粉煤灰推平，並在已平整的粉煤灰表面，覆蓋最少一米厚的一般填料。當局解釋，相關工程目的是為政府未來發展提供平坦並可建設用地，而部份工地會用作臨時重置回收園林廢物的「林．區」。



當局預料工程暫定於2023年進行，施工期約為10個月。當局指雖然工程項目或會令荒地、已發展區、草地和海堤等生態棲息地受到損失，不過這些生態棲息地和相關植被的損失只會造成輕微生態影響，加上受影響的不是重要生態棲息地，因此毋須就相關損失採取緩解措施。



▼I·PARK2選址屯門曾咀中部煤灰湖▼



總面積約20.8公頃 包括15.9公頃粉煤灰平台

環保署就解除煤灰湖其餘部份運作的工程提出申請准許直接申請環境許可證，該地點亦是早前當局今年公布計劃興建第二個轉廢為能焚化爐的選址。根據申請文件表示， 項目總面積約為20.8公頃，當中包括15.9公頃粉煤灰平台。當局又表示，中部煤灰湖曾租予中電用以貯存粉煤灰，而煤灰湖的西面部份已被解除運作，以興建曾咀靈灰安置所及紀念花園。

將在已平整粉煤灰表面覆蓋最少一米厚填料 為未來發展提供平坦用地

文件顯示，工程內容包括清理工地，將粉煤灰推平，並在已平整的粉煤灰表面，覆蓋最少一米厚的一般填料，以及安裝臨時地面排水系統。當局指完成工程後，部分工地會用作臨時重置回收園林廢物的「林．區」，剩餘部分的工地會用作臨時存放建築材料和其他合意的用途，以充分利用曾咀中部煤灰湖的土地潛力。

▼園林廢物回收設施「林．區」▼



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工程將清除草地、海堤等地植物 惟料不會對具保育價值植物造成直接影響

另外，工程亦包括清除在荒地、已發展區、草地和海堤的植物，不過當局強調相關地點上的植物主要是荒地植物和外來植物，而草地上只錄得小量草本植物種類，故工程項目不會對具保育價值的植物造成直接影響。因此，項目預計對植物造成的影響只屬輕微。

動物生態方面，文件中引述過往的生態調查指，在煤灰湖共錄得40種鳥，其中13種具保育價值，包括蒼鷺和骨頂雞；同時亦記錄到小鸊鷉的鳥巢和幼鳥。不過當局表示，上述生態棲息地只屬人工生態棲息地，而附近還有其他相若的替代棲息地，故上述棲息地不大可能是這些動物的主要生態棲息地。

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除了林地和煤灰湖的生態價值屬偏低至中等之外，文件指大部份項目工地內都只有偏低或十分低的生態價值。當局強調，在項目工地內沒有發現值得關注的繁殖和棲息行為，故項目預計因為失去生態棲息地而造成的生態影響只屬輕微。另外，工程可能會對附近生態棲息地造成滋擾，但由於工地四周都是已發展區，而且當中的曾咀靈灰安置所和「源．區」等設施已在營運，故當局指相信滋擾只屬有限和輕微。