中大校徽︱陳穎欣嘲段崇智續任難為雙方　張宇人：嚟立會溝通下？

中文大學上月一度推出「簡化版」校徽引起爭議，最終撤回並沿用舊校徽。多名議員今日（9日）在立法會大會口頭質詢環節，繼續狙擊中大更換校徽、校長段崇智續任等事件。其中自由黨黨魁、中大校董張宇人反問，更換校徽一事引起不同持分者的不同意見，但沒有機會與大學充分溝通，反問校方是否應該到立法會真正「溝通」一下。



中大校長段崇智。（資料圖片）

梁美芬：監管失效須修例？ 蔡：一般由議員提私人草案

教育局局長蔡若蓮指，大學是按照法例成立的獨立自主機構，在校政、選任、教學、研究及調配內部資源方面都有自主權，亦須為此負責。大學校董會是大學最高管理機關，但由於各大學背景歷史不同，校董會的組成都不盡相同。

提出質詢的經民聯梁美芬質疑，大學用公帑運作，一旦涉嫌監管失效，政府會否主動修改中大條例。蔡若蓮指每間大學都有各自的主管條例約束，如果需要修改，一般而言經檢討諮詢後，會由議員提出私人草案。

中大校董、自由黨張宇人隨即指出，近期中大校徽事件，明顯不是日常運作事宜，「但大學管理層可以當校董會冇到，自行推出（簡化版校徽）。」他認為社會上各持分者對此有很大意見，「從何溝通呢？會唔會覺得應該嚟立法會溝通呢？如果有咁多社會持分者覺得中文大學管治有問題。」

陳穎欣。（歐嘉樂攝）

蔡：校徽更改向校董會匯報 非自把自為

蔡若蓮重申，院校自主、學術自由當然不是「擋箭牌」，良好管治是一切的基礎，校董會一般來說都有社會不同界別的代表，道理上應可反映各不同持分者的意見。單就校徽事件，「制度上嚟講，UGC（教資會）大學係可以成立獨立自主嘅機構，同埋有自己嘅校董會去管治，校董會亦都可以按條例去設立一啲委員會。中大呢個校徽，係喺行政與計劃委員會（產生），呢個委員會亦都有明確按中大條例，喺校董會嘅轄下去設立。」

蔡指委員會將意見經由校長向校董會匯報：「所以就唔係呢個委員會自己自把自為，呢啲決定亦都要校董會去作最終決策，就佢決策詳情，同埋唔同委員會之間嘅決策分工，由邊個委員會作出、點樣按院校自主原則去釐定，一般呢啲內部事務，政府係唔會干項。」

中文大學一度推出「簡化版」校徽，相中為「百萬大道」的舊校徽。（資料圖片／夏嘉朗攝）

狙擊段崇智續任 陳穎欣嘲：真係難為佢又難為我哋

張宇人追問，到底社會持分者對大學有不同意見，可以如何溝通。蔡若蓮指可以透過校董會討論，社會上亦可以有廣泛的討論，大學本身亦有不同渠道聆聽市民意見，大學不會聽不到，有需要時政府亦會協助大學與社會溝通。

工聯會陳穎欣指，中大校董會校內委員比例高於其他各間資助大學，又質問段崇智今年中獲得續任前，政府是否知情，嘲道：「段崇智形容佢個任期要捱埋落去，睇返『黑暴』嗰年，2019年中大年報，段崇智校長年薪係630萬元，真係難為佢，又難為我哋。」蔡若蓮回應指，這是大學自主範圍的事宜，遴選有其內部機制，政府不會參與也不會干預；而校董會校內外委員比例與校長聘任，兩者沒有因果關係。