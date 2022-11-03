校徽風波｜段崇智：體會到中大成員殷切關心　撤回決定慎重而艱難

中大更改校徽釀成風波，結果新校徽用了8日，在爭議聲中撤回。校長段崇智在最新一期的校內刊物首度開腔回應，指相關形象更新計劃籌備近兩年，新校徽公布後引起很多不同討論及意見，強調用心聽取各方聲音，在團結大學社群的重要考慮下，作出慎重而艱難的決定，最終向大學校董會建議復用原有校徽，並獲校董會同意。

他強調，初心是渴望中大在競爭激烈的全球高等教育舞台上，形象更鮮明、更富代表性，成為家喻戶曉的學術殿堂，令更多人了解認識，促成更多合作交流，推廣中大科研的全球影響力。



中大躍升全港第一 改校徽令形象更鮮明

段崇智指，眾多迴響令自己深刻體會到，大學成員對中大及中大價值的殷切關心，重申形象計劃的目標，是令中大在數碼世代及多元化的教育環境中突圍而出，「因為我們看見亞洲高等學府的迅速冒起，看見世界各地院校都在積極增撥資源提升形象。」若中大得到愈多人認識，就愈能夠形成良性循環，中大學生會有更多機會參與跨境及國際交流，更多僱主會考慮聘用。

段崇智提及，中大於《美國新聞與世界報道》雜誌的2022-23年「全球最佳大學排名」創下佳績，五年內排名躍升100多名至53位，成為全港第一，當中三個學科躋身全球十大。根據往績，北美一般在這個排行榜表現較佳，中大能得此佳績，是競爭日益激烈環境中的信心認證，他指更鮮明及突出的院校形象，將有助大學把卓越教研成就推廣更遠，提升校譽。

他亦提到自己出席紐約「2022年泰晤士高等教育（THE）世界學術峰會」，其後確診，因而延誤了回港行程，但症狀不算嚴重，才可以繼續遙距工作。