調查：逾7成半人認為防疫代價過高　民主黨籲撤銷疫苗通行證

民主黨今日（9日）發布最新民意調查結果，逾七成半的市民認為現時政府實施的防疫規定，令香港所付出過高的社會和經濟代價。有66%受訪者不同意限聚令對控制疫情有實際作用，亦有82.6%受訪者不同意「疫苗通行證」對控制疫情有實際作用。



民主黨醫療政策發言人袁海文表示，結果充份反映了大部份香港市民認為「限聚令」和「疫苗通行證」沒有實際作用，目前的防疫政策與社會復常的方向，本質上有矛盾，當局應該考慮盡快撤銷這些過份嚴格的防疫措施。



他稱，政府當初推行「疫苗通行證」是為了「谷針」，迫使市民因不方便而去打針，但時至今天，大部份市民已打針，未接種的則有其自身原因或身體並不適合接種，難以再用「疫苗通行證」催迫，「疫苗通行證」已經完成歷史任務。



民主黨在10月24日至11月5日電話訪問了853名香港市民，當中65.3%認同口罩令對控制新冠疫情有實際作用，27.1%則表示「不同意」。袁海文稱，結果反映市民認為戴口罩有助控制疫情，但受訪者可能忽略「自願性」及「強迫性」佩戴口罩的分別，只單純地認為戴口罩可以減低感染的風險。他指，有不同研究均顯示戶外受感染的機會相當之低，政府可以先考慮放寬戶外口罩令，讓市民自願選擇是否佩戴。

稱若不進一步放寬短期有更多公司倒閉

調查問到是否同意現時實施的防疫規定，香港所付出的社會和經濟代價是過高」，表示「同意」的有35.3%，而表示「十分同意」的更高達40.7%，則「不同意」或「十分不同意」的合共只有16.6%。民主黨主席羅健熙認為香港市民現時普遍質疑是否要繼續推行如此嚴格的防疫措施，市民覺得措施已嚴重影響他們的生活及打擊香港經濟。

他指出，多位醫學專家已表明「0+3」與「0+0」對控疫分別不大，民促請政府應盡快回應市民訴求、實施「0+0」，挽救本港的旅遊業，否則只會有更多旅遊公司及商戶在短期內倒閉。