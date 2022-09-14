施政報告︱民主黨倡通關免針免隔離、戶外除罩　消費券再派$12000

民主黨今（14日）發表《施政報告》建議書，黨主席羅健熙促請政府盡快履行《基本法》第45條和第68條的承諾，讓港人有普選特首和立法會的權利。他說，民主黨認為特赦社運被捕人士，是最有效修補政府與青年關係的方法：「唔可能好似某集團咁講『要放棄一整代青年』。」

民主黨早前舉行集思會討論該黨未來去向，羅健熙強調「解散」並不在討論範圍內：「大家都明白環境困難，現況唔理想，但我哋會繼續喺唔同方面，做我哋相信嘅事情、代表香港市民反映意見，要對得住自己之餘，都要對得住投咗咁多年票比我哋嘅市民。」



黨路向「解散」非選項：要對得住支持者

民主黨的建議涵蓋政制管治、經濟、醫療、房屋及教育等。經濟方面，該黨建議再次派發消費券，由明年1月起派發$12,000，可一次性或分期發放，如每月$1,000。深水埗區議員袁海文解釋指，這有助協助市民生活開支及持續刺激經濟。

至於入境限制鬆綁，袁海文表示，現行政策限制了海外港人回來權利，加上現時海外輸入個案微乎其微， 從公共衞生角度看，隔離政策對社會並無效益，但社會付出的代價卻很沉重：「而家有好多東南亞城市，推出好多政策都係『吼住香港搶人才』，香港金融中心優勢正處於『畀人攞著數嘅時機』。」民主黨建議入境政策應參考「回港易」、「來港易」做法，免除接種疫苗及隔離的要求，以方便國際旅客及人才來港。

該黨同時提出取消及放寬不必要、或沒有充份科學理據的社交距離措施，包括撤銷「戶外口罩令」。袁海文指，有外國學者對疫情爆發初期進行研究，發現7,000多宗確診個案中，只有1至2宗為戶外傳染，他認為戶外空氣流通，沒有強制配戴口罩的必要。

積極穩教育：倡小班教學、教師延後退休

民主黨認為政府應盡快落實於粉嶺高球場興建公營房屋，以紓緩房屋及土地供應不足的問題。中委莊榮輝認為「沒必要同時大規模發展新界北部及明日大嶼，應該集中資源發展現有土地」，建議政府透過《土地收回條例》大規模收回棕地，用作興建資助房屋，將入住公屋的輪候時間變回原本的「三年上樓」。

基於疫情肆虐，加上本地經濟不景氣，民主黨建議寬免全港公屋兩個月租金，並凍結公屋租金兩年及檢討租金調整機制。

教育方面，民主黨認為港府須正視師生流失問題，建議政府採取積極措施穩定教育生態。油尖旺區議員朱子洛指，因應學童數量減少，港府應積極考慮在中、小學採取「小班教學」及改善「班師比例」，減少縮班殺校的情況。當局亦可延長教師退休年齡、提供更多津貼予官津學校、向退休教師提供合約形式續約，以填補學校對教師的人力需求。

民主黨公布《施政報告》建議書。（梁鵬威攝）

倡區議會沿用舊選制：若不變將參與

政府正檢討地方行政制度，羅健熙指，市民過去用選票投選區議會，是最直接反映意見的方式，現行選舉制度有效反映民意，能夠發揮監察作用，要求保留。若果制度不變，民主黨會繼續參選；至於領導層年底換屆，被問到有案在身會否競逐連任，羅健熙指會在可行情況下繼續擔任主席。