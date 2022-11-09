能源效益標籤明年9月擴展　涵蓋即熱式熱水爐、LED燈和氣體煮食爐

立法會大會今日（9日）通過決議案，推行「強制性能源效益標籤計劃」第四階段，涵蓋範圍由現時的空調機、電視機、洗衣機等八類電器產品，擴展至氣體煮食爐、即熱式氣體熱水爐，以及發光二極管（LED）燈三類電器產品。



計劃將於明年9月起實施，首階段設15個月寬限期，在2024年12月1日全面實施第四階段。



謝展寰認為，「強制性能源效益標籤計劃」有助市民將節能意識融入消費行為。（李澤彤攝）

料每年可節省1.6億度電

環境及生態局局長謝展寰發言時表示，為配合國家於2060年前實現碳中和的承諾，港府致力爭取於2050年前實現碳中和，因此當局需要多管齊下的節能規劃，以及動員各界共同參與。他認為，「強制性能源效益標籤計劃」有助市民將節能意識融入消費行為。

謝展寰又指，政府估計計劃實施至第四階段後，每年可節省約1.6億度電，相當於每年減少約7.5萬公噸碳排放，與首三階段的強制性能源效益標籤計劃連同兩次提升評級標準比較，實施第四階段可額外節省能源及減少碳排放約17%。

為讓業界做好準備，謝展寰表示，政府會為強制性能源效益標籤計劃第四階段的實施設立15個月寬限期。另外，政府稍後會依「先訂立後審議」程序向立法會提交另一命令，以訂明有關產品的能源標籤規定及其他細則。

「強制性能源效益標籤計劃」由2009年起開始實施，現已推行至第三階段，現受規管的八類電器產品，包括空調機、冷凍器具（如雪櫃）、緊湊型熒光燈（慳電膽）、洗衣機、抽濕機、電視機、儲水式電熱水器和電磁爐。