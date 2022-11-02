兩電擬加價　謝展寰指電費平過新加坡　 工聯會鬧爆：貴過澳門！

民建聯立法會議員陳克勤今日（2日）就本地電費提出口頭質詢，問到政府未來會否推出惠民措施，緩解市民和中小企的電費負擔。環境及生態局局長謝展寰表示，當局已與中電及港燈簽訂監管協議，規定投資利潤得益，及以國際能源價格調整本地電費，不過協議到2033年完結，屆時會再調整細節。



不過有關回應被工聯會陸頌雄怒斥：「局長自我感覺良好，兩電壟斷、穩陣，受政策保護，鬧到口都臭埋啦！」形容兩電每年均「賺到盡」，同會的鄧家彪促請政府引入競爭對手：「令兩電自己乖乖哋，唔係躺着賺錢，要用性價比吸引市民」。



中電青山發電廠。（資料圖片／鄭子峰攝）

謝展寰表示，政府的政策目標為，確保市民有安全、可靠、有效，及價格合理的電力供應，同時減少發電對環境影響。他強調，當局與兩電簽訂管制協議：「香港的電力市場，按協議，政府會監管兩電，環境及生態局正按國際燃料價格趨勢，嚴格審視兩電的電費建議，預計今年底會有檢討結果。」

燃油價格兩年升1倍 天然氣升兩倍 燃煤升5倍

他又指，過去兩年的國際能源價格上升，燃油、天然氣及燃煤，分別增加至1倍、2倍及5倍。而今年初受俄烏戰爭影響，全球電力費用加幅大增：「香港今年1月的電費上升兩成，中電及港燈的電費為1.42及1.52元，而對比鄰近地方的電費，新加坡為1.74元、悉尼為2.03元、倫敦3元、柏林3.66元。」他強調本港電費具競爭力，在行之有效的監管制度下，可以杜絕惡性競爭。

謝展寰強調，兩電的燃料成本為實報實銷，不會賺取中間差價，而因為兩電擁有固定的燃料供應商，若現時向其他供應商購買燃料，只會增加成本，因此兩電未有從俄羅斯採購原油。

他又指，政府於2019年，向合資格住戶提供每月50元的「電費紓緩金」至2023年底，今年6月推出1,000元紓緩金，市民亦可從「社區節約能源基金」得到協助。但他強調，補貼非長遠、可行、可持續性的方案，指政府未來會善用智能科技，讓用戶知道自己的用電量。至於政府會否主動限制兩電利潤收益，謝展寰表示，基於合約原則，現階段不能推出相關限制。

工聯會議員陸頌雄、鄧家彪和梁子穎建議，北部都會區仿傚澳門形式向內地買電。（文睿攝）

工聯會促引入競爭 稱長此下去難再工業化

休會後，工聯會陸頌雄、梁子穎及鄧家彪接受傳媒訪問，三人再次「鬧爆」謝展寰。陸頌雄直指謝展寰提供的電力數據比較不全面：「歐洲而家打緊仗啊，香港有冇打仗啊？」認為當局必須要監管兩電加價，亦建議當局考慮在南海汽田發展燃料供應。

梁子穎補充指：「我睇返數據，2022年3月，香港電費為1.25元、澳門1.19元、台灣0.69元，內地0.59元，局長拎啲數據出嚟，根本係欺騙市民、議員！」鄧家彪亦提出建議，可當局在北部都會區仿傚澳門形式向內地買電，引入競爭。