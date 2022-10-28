加電費｜最快下月底公布明年電費　謝展寰指會盡力降低加幅

國際燃料價格飆升，兩電「燃料調整費」逐月上升，今年電費已多次悄悄加價。環境及生態局長謝展寰今日（28日）表示，正與兩電商討明年電價安排，將會在下月底或12月初公布最終電費加幅。被問及加幅百分比會否達雙位數，他稱仍在商討中，港府會盡力降低加幅。



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謝展寰表示，全球正面臨能源危機，煤炭價格在過去兩年上升五倍，天然氣價格過去一年半亦升了一倍，對比歐洲有國家冬天能源支出，佔家庭支出比例或高達兩成，目前本港電費支出佔家庭入息中位數約2%，故港人不及歐洲民眾「肉痛」。

他指出，兩電的投資及運作是受《管制計劃協議》嚴格規管，不是純商業運作，故相較其他地區衝擊較小，但長遠而言全球燃料費的增加，對本港電費的實際成本會有影響是無可避免。

環境及生態局長謝展寰表示，正與兩電商討明年電價安排，將會在下月底或12月初公布最終電費加幅。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

是否延續電費補貼未有定案

謝又指，理解倘電費支出比例升至5%，有市民會覺得很痛苦，他鼓勵市民使用能源效益較高的電器，形容節約能源未必需要如前局長黃錦星及天文台前台長林超英般「去到咁盡」。他直言，「希望把發電成本調到最低，但我們不是鼓勵多用電，所以如果電費上大家要付出真實上的價格，其實對大家減電、節電有好處。」

至於會否延續電費補貼，他指現有補貼至到明年年尾，現時仍未考慮會否把補貼延長或加碼。他認為，最好的應對方式不是依靠補貼，而是從其他方面減少電費支出，例如選擇能源消耗最少的電器，相信電費減少一半不是難事。