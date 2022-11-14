專題︱議員剖析深層次矛盾　結構性資源分配失衡

中共總書記習近平在「二十大報告」中提到：「支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題。」近年經常聽到「深層次矛盾」，但所說的是甚麼，卻言人人殊，沒有統一的說法。



《香港01》就住習近平上述講話內容，分別向特首辦、各政策局以及立法會議員提出兩項問題，即如何理解香港的「深層次矛盾」，以及有何對策。特首辦及政策局均沒有回應，而議員的回應亦有多個不同角度，顯示政界對此議題有不同理解，主要分別四大類別，以下議員重點提出結構性資源分配失衡。



田北辰。（資料圖片）

地產過度暢旺，令少部份人在沒有生產力的情況下累積大量財富，而大部份人則只靠勞力收入，但亦難以安居。 立法會議員田北辰

田北辰：大量資源集中少數行業及個人手中

田北辰認為，香港深層次矛盾源於回歸前成功發展成金融和地產城市，大量資產集中於少數行業甚至少數人手中，這些團體或個人反過來發揮巨大影響力，在政經層面繼續保持優勢，造成穩定的惡性循環結構。

他表示，地產過度暢旺，令少部份人在沒有生產力的情況下累積大量財富，而大部份人則只靠勞力收入，但亦難以安居。地產暢旺帶來的副作用，例如租金上升和生活成本增加，則由大部份人承擔。

田北辰表示，解決方法一是要大量造地以遏止樓價瘋狂升勢，二是發展多元產業以提供發展空間，三是稅制改革採取更公義的稅項和累進稅率。

狄志遠。（張浩維攝）

狄志遠：社會資源不合理分配 要積極處理老齡化

狄志遠指出三點，一是社會資源不合理分配，貧富懸殊不斷擴大，基層市民未能分享經濟發展成果。二是政府與社會關係不佳，民心未穩，市民對政府仍然不信任及不滿。三是民主發展仍未達到目標。

狄志遠認為，要處理貧富懸殊問題就要精準扶貧，並積極應對老齡化，改善安老服務。要改善市民與社會關係則要多溝通，施政要以民意為依歸，更要多元參與，若有錯就要認錯。另外，狄志遠指政府要創造有利條件落實雙普選，區議會亦要維持民主選舉產生，以加強年輕人對社會事務的參與。

林振昇。（資料圖片）

林振昇：經濟發展市民無受惠 要更大力干預市場

林振昇集中在過往政府奉行「大市場、小政府」、「積極不干預政策」引起的經濟、社會問題，指隨着經濟發展，產業依然單一化，資源分配不均，令市場失衡和兩極化，弱勢、缺乏議價能力的市民無法從經濟增長中受惠，並在多個範疇累積矛盾，包括住屋、勞工、教育及社會福利等，導致青年無法藉多元社會發展而向上流，同時樓價飆升令普通市民努力工作亦難以獲得自己居所。

財政司司長陳茂波表示，政府發展理念已經不再是「大市場、小政府」和「積極不干預」，而是結合「有為政府」和「高效市場」。林振昇認同政府要更大干預市場，除了土地、房屋，亦須着力推動優勢產業，大刀闊斧改革職專教育、推動產業優勢及改善勞工權益等，收窄貧富、強弱差距。

林振昇指，過去一直依賴金融服務、旅遊、貿易及物流，以及專業和工商業支援服務四大產業，認為政府不能任由產業固化，需要為新興產業提供更多土壤，並提供相關職專培訓，讓青年有更多出路。

至於勞資衝突，林振昇指並非敵我關係，但低技術工人議價能力低，建議勞工處設立各行業三方小組，加強勞資雙方參與以增加認受性，讓小組擔當更重要的協調角色。

陳沛良。（香港再出發大聯盟影片截圖）

陳沛良：政治經濟利益分配失衡 重點解決房屋問題

陳沛良認為，「深層次矛盾」有新有舊，整體而言都是多年政治經濟利益分配失衡的結果，令市民難以安居、無法老有所養、貧富差距過大、公營醫療逼爆、社會保障欠缺、社會階層分化、固化。

陳沛良集中討論土地困局，指《施政報告》着重房屋問題，提出多項加快供應的方法，可見政府有信心解決「住」的問題。

管浩鳴。（資料圖片/盧翊銘攝）

管浩鳴：持份者互不妥協致困局 需要讓利及同心發展

管浩鳴則提出，每個矛盾的持份者攜着各自的最大利益，互不讓步與妥協，往往只爭取自我的話語權，因而無法解決「深層次矛盾」。他以發展大欖郊野公園邊陲用地為例，指政府初步認為生態價值較低，可研究發展3.5萬個房屋單位，而有環保團體認為應先收回附近棕地，才發展郊野公園邊陲用地。管浩鳴認為，環境與發展並非對立，考慮到二十多萬人仍住在劏房，各持份者好應合力想出辦法，破解困局。

強調社會持份者各不相讓的管浩鳴，認為各持份者要在國家發展大局以及香港整體利益為依歸的考慮下，同心協力從妥協中「讓利」更多，讓社會發展中派出的「紅利」更豐厚。

江玉歡。（資料圖片/張浩維攝）

江玉歡：政府需推動社會結構自我革新

江玉歡提出兩個方面，一是資本主義社會發展到一定階段難以避免的結構性矛盾，指資本社會有一定發展後，繼續發展的推動力逐漸式微，漸漸失去滿足社會大多數人對於更高層次生活需求的能力。與此同時，政府亦缺乏一定的自我革新意識和對經濟和資本的掌控力，長時間故步自封，缺乏清晰的自我認知和與時俱進的制度、技術創新，社會矛盾便會漸漸突顯，直接結果便是市民正面臨的生活困境，如住房問題、溫飽問題、就業問題等。

另一方面，江玉歡指香港回歸25年，「人心回歸」仍然不足，導致公眾對於國家發展的認識不足、對於「一國兩制」政策的認知偏差，甚至社會對於內地的一些存在的抵觸心理。

江玉歡認為，特區政府應放低姿態，檢視香港社會的深層次問題，敢於推動香港社會結構進行自我革新，積極採取政策促進社會公平、緩解貧富兩極分化和資本主導情況，真正走出經濟社會發展的「香港模式」，把握住香港的優勢，實現「一國兩制」的進步意義。

陳穎欣。（資料圖片/歐嘉樂攝）

陳穎欣：從分配資源入手 創造公平公義環境

陳穎欣亦指社會資源分配不均是困擾香港多年的「深層次矛盾」。貧富懸殊、青年欠缺上流機會、住屋難等核心問題，反映不少市民過去一直未能享受香港經濟發展所帶來的成果，既有礙社會發展，亦令矛盾加劇。

陳穎欣認為，要有更公平公義的環境，必須先從重新分配資源着手，政府必須加大力度多管齊下解決核心問題，發揮平衡作用，在資源分配、收入分配環節促進公平，彰顯公義。她舉例，首要做好扶貧政策、增加公營房屋供應、規劃好青年發展工作，全方位處理跨代貧窮問題，讓新一代青年有向上流動的機會，這樣才能真正改善基層家庭生活質素。